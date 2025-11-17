Colombia cierra la compra 17 cazas Gripen a la sueca Saab por 3.100 millones de euros

El Gobierno de Colombia ha firmado un contrato con la compañía de defensa sueca Saab para adquirir 17 cazas modelo Gripen por alrededor de 3.100 millones de euros. Todo esto llega, después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hiciera pública la elección del caza sueco para modernizar la fuerza aérea del país sudamericano.

Según ha informado la compañía sueca de defensa y aviación, el contrato incluye la compra de 15 aviones de combate monoplaza Gripen E y dos unidades biplaza Gripen F, así como el equipo, el armamento, la formación y los servicios asociados.

La entrega de los aviones se producirá entre 2026 y 2032 y el presidente y CEO de Saab, Micael Johansson, ha destacado la "honra" que supone para su compañía que el Gobierno colombiano haya elegido los cazas Gripen para mejorar sus capacidades militares aéreas.

"Esto marca el inicio de una sólida y duradera alianza que fortalecerá la defensa y la seguridad de Colombia, beneficiará a su población e impulsará la capacidad de innovación del país", ha añadido.

Características técnicas

Una de las principales características del Gripen es su bajo coste de operación y mantenimiento por hora de vuelo en comparación con otros modelos disponibles en el mercado. Esto le garantiza una mayor disponibilidad operativa que la de sus competidores, según resalta su fabricante.

Este avión de combate está propulsado por un motor General Electric F414G, dotado de radar AESA Raven ES-05 y de sistema infrarrojo Skyward-G, lo que le confiere una gran conciencia situacional y capacidad para operar en entornos hostiles.

Tras evaluar alternativas norteamericanas y europeas, Colombia ha optado finalmente por una plataforma que combina lo que buscaba: operación económica, tecnología de vanguardia y participación de la industria nacional. La decisión marca el cierre de un prolongado análisis de opciones internacionales.

El acuerdo formaliza el lanzamiento del programa sucesor de los emblemáticos IAI Kfir, que tras más de cuatro décadas en servicio han alcanzado el final de su vida útil, pese a las modernizaciones implementadas para mantenerlos operacionales.

El cierre de la negociación se hizo posible tras la obtención del aval de los bancos suecos para respaldar el esquema financiero del proyecto. En total, el proyecto cuenta con una asignación de unos 4.300 millones de dólares, cifra que representa la inversión más importante en materia de defensa aérea en las últimas décadas en Colombia.

Más allá de los cazas: un paquete integral

Saab no solo venderá aeronaves. El acuerdo contempla simuladores de última generación, capacitación completa de personal, sistemas de mantenimiento y todo lo necesario para garantizar la operatividad del programa a largo plazo.

La gran oportunidad: transferencia tecnológica y producción local. Colombia tendría la posibilidad de participar en el ensamblaje y fabricación de componentes, siguiendo el modelo que Saab ya ejecuta exitosamente con Brasil en el programa Gripen. Una cooperación regional que la empresa sueca busca replicar en el continente.