Saab y Embraer certifican en Brasil el reabastecimiento en vuelo de un caza Gripen mediante un avión KC-390

La alianza estratégica entre Saab y Embraer ha alcanzado un nuevo hito con la certificación en Brasil del reabastecimiento en vuelo del caza F-39E Gripen desde el avión multimisión KC-390 Millennium. Este logro, desarrollado en estrecha colaboración con la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), consolida la integración tecnológica y operativa entre dos de los principales activos estratégicos del país sudamericano.

La campaña de ensayos de vuelo se ha llevado a cabo en el Centro de Pruebas de Vuelo del Gripen, ubicado en las instalaciones de Embraer en Gavião Peixoto, en el Estado de São Paulo. Bajo la coordinación del Departamento de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (DCTA) de la FAB, han participado ingenieros y pilotos de prueba de Saab, Embraer y la propia fuerza aérea.

Durante las pruebas se evaluaron distintas configuraciones de vuelo, velocidades y altitudes, confirmando la precisión del sistema de reabastecimiento aéreo. Los avanzados sistemas fly-by-wire instalados en ambas aeronaves contribuyeron decisivamente al éxito de la operación, favoreciendo la estabilidad del reabastecimiento y demostrando la excelente capacidad de respuesta del Gripen E.

La campaña tenía dos objetivos principales: primero, certificar al Gripen E como receptor apto para reabastecimiento en vuelo, validando su rendimiento y estabilidad estructural durante la operación; segundo, comprobar la compatibilidad completa entre ambas plataformas en todo el rango operativo del KC-390, incluyendo maniobras a alta velocidad tanto diurnas como nocturnas. Los resultados refuerzan la interoperabilidad entre ambos sistemas, ampliando su alcance y flexibilidad operativa.

Mikael Olsson, jefe de Pruebas de Vuelo de Saab, ha destacado que "este logro refleja el alto nivel de integración entre los equipos involucrados y marca un nuevo nivel de capacidad para el Gripen E, consolidando la cooperación estratégica entre Brasil y Suecia".

Por su parte, Walter Pinto Júnior, director de operaciones de Embraer Defensa y Seguridad, ha subrayado que "el éxito de esta certificación confirma las capacidades únicas del KC-390 como avión cisterna y demuestra su versatilidad al poder configurarse para misiones de reabastecimiento en pocas horas".

Desde la FAB, el coronel aviador George Luiz Guedes de Oliveira ha calificado al proyecto como "el resultado de una cooperación transfronteriza que combina tecnología sueca, ingeniería brasileña y excelencia operativa".

Ahora, con los ensayos completados, la Autoridad de Aviación Militar Sueca (SE-MAA) evaluará la evidencia técnica para certificar la capacidad de reabastecimiento del Gripen E. En paralelo, el Instituto de Promoción y Coordinación Industrial (IFI) de la FAB llevará adelante el proceso de certificación nacional, garantizando que los estándares de seguridad y rendimiento cumplan con las exigencias internacionales.