Thales modernizará el portaaviones HTMS Chakri Naruebet, el buque insignia de la Armada tailandesa

Durante la jornada inaugural de la feria Defense & Security 2025, celebrada en Bangkok, la compañía francesa Thales y su socio local Universal Communication Systems Co. Ltd. (UCS) firmaron un contrato con la Marina Real de Tailandia (RTN) para modernizar el sistema integrado de gestión de plataformas (IPMS) del portaaviones HTMS Chakri Naruebet, el buque insignia de la Armada tailandesa.

El acuerdo marca un nuevo hito en la relación entre Thales y la RTN, que se remonta a más de cinco décadas, y supone la primera integración de un IPMS de Thales en un buque tailandés.

Este sistema actuará como el “sistema nervioso central” del portaaviones, proporcionando una supervisión en tiempo real y una gestión automatizada de los subsistemas mecánicos, eléctricos y de control de daños, mejorando así la eficiencia y la seguridad operativa del buque.

“Modernizar el buque insignia de la RTN no es tarea fácil y estamos agradecidos por la confianza depositada en Thales para llevar adelante este proyecto tan esperado. El IPMS mejorará la capacidad operativa de esta plataforma tan relevante y marca un nuevo capítulo en nuestra colaboración con UCS”, declaró Nicolas Bernardin, director de Thales en Tailandia.

Por su parte, Supich Ansvananda, director general de UCS, destacó que “como socio industrial clave de Thales, UCS recibirá una transferencia integral de conocimientos tecnológicos, lo que permitirá realizar un mantenimiento eficaz en el país y brindar soporte durante todo el ciclo de vida del sistema. Esta iniciativa fortalece la base industrial de defensa de Tailandia y refuerza su autosuficiencia tecnológica”.

Un salto tecnológico

Construido en España por el astillero Bazán (hoy Navantia) y puesto en servicio en 1997, el Chakri Naruebet es un portaaviones ligero de 182 metros de eslora y 11.500 toneladas de desplazamiento a plena carga.

Con un diseño similar al del portaaeronaves español Príncipe de Asturias, está equipado con una rampa de despegue de 12° para permitir el uso de aeronaves tipo Harrier.

Aunque fue diseñado para operar cazas AV-8S Matador —retirados en 2006—, hoy actúa como portahelicópteros multipropósito, participando en misiones de vigilancia marítima, búsqueda y rescate, y operaciones de ayuda humanitaria.

A sus 28 años de servicio, el buque requería una modernización integral de sus sistemas de control y gestión. La última actualización significativa, realizada por la neerlandesa RH Marine hace una década, ha quedado obsoleta frente a las exigencias actuales de interoperabilidad y automatización.

El nuevo IPMS de Thales integrará todos los sistemas técnicos en una única interfaz con capacidades de simulación, alarmas y control automatizado. Esta solución permitirá también entrenar a la tripulación mediante escenarios de emergencia virtuales conectados directamente con los sistemas reales del buque.

La función principal del portaaeronaves es la vigilancia y protección de la zona económica exclusiva (ZEE) y las operaciones de búsqueda y rescate, pero también puede utilizarse como buque insignia de mando y control, para apoyo aéreo a la flota de superficie tailandesa o en misiones de ayuda humanitaria.

Cooperación industrial y ejecución internacional

Según Thales, el desarrollo y las pruebas del software del nuevo sistema se realizarán en Estambul, mientras que la instalación e integración del hardware se llevarán a cabo en Tailandia, con la participación activa de equipos de UCS. El plazo total del proyecto se estima en 15 meses, lo que permitiría completar la modernización a principios de 2027.

Thales aportará tanto el hardware como el software, mientras que UCS asumirá el soporte local y la transferencia tecnológica. Este enfoque busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema, reduciendo la dependencia exterior en el mantenimiento del portaaviones.

Más de 55 años de colaboración

Más del 80 % de los buques de la Marina Real de Tailandia ya incorporan equipos de Thales, entre ellos radares, sonares, sistemas de control de fuego, sensores de detección de minas y soluciones de mando y control (C2). Con este nuevo contrato, la compañía francesa amplía su presencia en el ámbito de la gestión de plataformas navales, complementando su tradicional liderazgo en sistemas de combate.

La modernización del HTMS Chakri Naruebet no solo extenderá su vida operativa, sino que también reforzará la soberanía marítima y la capacidad de respuesta de Tailandia en un contexto regional cada vez más complejo en el mar de China Meridional.

“Gracias a nuestra comprensión profunda de las necesidades operativas de la RTN, junto con la experiencia técnica de nuestros equipos, me enorgullece que nuestra solución contribuya a la soberanía marítima de Tailandia”, concluyó Bernardin.