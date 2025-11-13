Integrasys refuerza su apuesta por la soberanía tecnológica europea con un nuevo Centro de Excelencia en Toulouse

La española Integrasys ha inaugurado un nuevo Centro de Excelencia en Toulouse, con el que refuerza su compromiso con el desarrollo tecnológico europeo y consolida su expansión en Francia, país que lidera actualmente la inversión en defensa y en el sector espacial.

Con esta apertura, la compañía fortalece su presencia en Europa, donde ya cuenta con centros en Ucrania, Reino Unido y Luxemburgo.

“La apertura de este nuevo centro en Toulouse supone un paso estratégico para Integrasys. Francia se ha consolidado como el líder europeo en inversión en defensa y tecnologías espaciales”, explicó Álvaro Sánchez, CEO de la empresa.

El movimiento responde a un contexto geopolítico cada vez más tenso en Europa y a la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica del continente ante desafíos como la guerra en Ucrania o el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos.

“Nuestra presencia en Toulouse nos permitirá trabajar más cerca de nuestros socios franceses, europeos y de la OTAN para ofrecer soluciones avanzadas en guerra electrónica y comunicaciones seguras. Este centro refuerza igualmente nuestro compromiso con la soberanía tecnológica y la seguridad europea”, añadió Sánchez.

Un enclave estratégico

La elección de Toulouse no es casual. La ciudad es considerada la capital europea del espacio, sede de gigantes como Airbus o Telespazio France, y alberga además el Centro de Excelencia del Espacio de la OTAN, lo que la convierte en un polo tecnológico clave para la cooperación internacional en defensa y vigilancia espacial.

Desde este nuevo hub, Integrasys centrará sus esfuerzos en tecnologías espaciales de nueva generación, incluyendo Space Domain Awareness (SDA), seguimiento de satélites en órbita y soluciones para la vigilancia espacial de la OTAN.

La empresa busca combinar su experiencia tecnológica con el talento local francés, impulsando desarrollos “disruptivos e innovadores” en un entorno altamente competitivo y colaborativo.

Experiencia internacional

El nuevo Centro de Excelencia estará dirigido por Jean-François Fenech, veterano de la industria con más de dos décadas de experiencia en comunicaciones satelitales y aeroespaciales, y ex CEO de Eutelsat Asia, Skylogic, Antenna Hungária y Axion.

Su misión será potenciar las capacidades tecnológicas de Integrasys en Francia y fortalecer las sinergias con actores industriales y gubernamentales del país.

Con esta apertura, Integrasys da un paso más en su estrategia de internacionalización y liderazgo europeo en defensa y espacio, reafirmando su papel como socio tecnológico de referencia para Francia, la OTAN y la Unión Europea en un momento crucial para la seguridad y la autonomía estratégica del continente.