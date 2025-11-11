La Inteligencia rusa afirma haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un MiG-31 combate y estrellarlo

La Inteligencia rusa asegura haber desarticulado una presunta operación de los servicios secretos ucranianos, que buscaban secuestrar y hacer estrellar un caza supersónico MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con un misil hipersónico Kinzhal. Según Moscú, en el plan habría participado también personal vinculado a Reino Unido.

Los misiles Kh-47M2 Kinzhal, cuyo nombre significa “Daga” en castellano, forman parte de la categoría de misiles hipersónicos de lanzamiento aéreo (ALBM). Están diseñados con capacidad tanto nuclear como convencional, destacan por sus impresionantes prestaciones: pueden alcanzar velocidades de hasta Mach 10 y cubrir distancias que superan los 2.000 kilómetros, consolidándose como una de las armas más veloces y temidas del arsenal ruso.

"El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y sus colaboradores británicos para secuestrar un avión de combate supersónico de gran altitud MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con el citado misil, reza el comunicado publicado en la web de la agencia.

Según el relato oficial de Moscú, varios agentes ucranianos “intentaron reclutar pilotos rusos ofreciendo tres millones de dólares (2,6 millones de euros)”, para después volar el avión armado "hasta la base aérea más grande de la OTAN en el sureste de Europa, ubicada en Constanza, Rumanía, donde sería derribado por los sistemas de defensa aérea".

"Las medidas tomadas frustraron los planes de la inteligencia ucraniana y británica para organizar una provocación a gran escala", ha asegurado el FSB, sin que, hasta el momento, se hayan pronunciado al respecto las autoridades de Ucrania o Reino Unido.

Precedente

En agosto de 2023, el piloto ruso Maxim Kuzmínov protagonizó una fuga sin precedentes al desertar a Ucrania a bordo de un helicóptero Mi-8. En el aparato viajaban otros dos militares rusos que, ajenos a sus planes, fueron abatidos a tiros tras intentar escapar cuando la aeronave aterrizó en una base ucraniana.

Seis meses después de aquel episodio, Kuzmínov fue hallado muerto en la localidad alicantina de Villajoyosa.

Había vivido allí bajo una identidad falsa, hasta que fue acribillado a balazos en circunstancias que las autoridades aún investigan.

.