El Gobierno da luz verde a un contrato de 315,7 millones de euros para dotar al Ejército de vehículos lanzapuentes

El Consejo de Ministros ha autorizado, entre otros acuerdos, la celebración de un contrato para el suministro de vehículos lanzapuentes por valor de 315,7 millones de euros y un Acuerdo Marco para adquirir granadas de mortero por 172,6 millones, ambas dotaciones dirigidas al Ejército de Tierra.



Según ha informado el Ejecutivo, estos vehículos son "esenciales" para apoyar a las unidades de zapadores, que necesitan estar equipadas con unos medios específicos de franqueamiento para garantizar los apoyos, la movilidad y la protección a las unidades en territorio nacional y en zona de operaciones, y para permitir el paso de recursos en beneficio de la población.



Este contrato tendrá un valor estimado de 315.702.479,34 euros y una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2030 sin posibilidad de prórroga.

El proyecto forma parte de los Programas Especiales de Modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, impulsado por el Gobierno.

Su objetivo es suministrar hasta 32 nuevos vehículos lanzapuentes rápidos (VLPR), conforme a los requisitos del Estado Mayor, destinados a apoyar a las unidades equipadas con los VCR 8x8 Dragón. Estos vehículos permitirán a los blindados superar obstáculos y cursos de agua, facilitando la maniobra en el terreno.

El real decreto aprobado el pasado 20 de octubre, que regula la concesión de la prefinanciación para este y otros programas de defensa, recogía los detalles del proyecto.

El programa estará liderado por Indra, que recibirá un crédito de 190 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria. La financiación se distribuirá en tres anualidades: 150 millones en 2025, 20 millones en 2026 y otros 20 millones en 2027.

En el caso de la munición, se ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para comprar granadas de mortero, un material indispensable en la instrucción y adiestramiento de sus distintas unidades y que servirá también para completar la Reserva de munición de Fuerza Conjunta y la Reserva del Ejército.



En este caso, el acuerdo marco tendrá un valor de 172.624.199,99 euros y una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años.

Munición de artillería

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes otros contratos de adquisición de equipamiento de menor valor, como la de munición de artillería de campaña de 155 milímetros, que busca cubrir la necesidad del Ejército de Tierra de mantener las capacidades de artillería de campaña para ser proyectadas en los diferentes teatros de operaciones donde se requiera.



Para ello, es necesario mantener un nivel de instrucción constante previo a los posibles despliegues, lo que deriva en un consumo anual recurrente de munición en ejercicios y maniobras, ha precisado el Ejecutivo.



El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 35.894.670 euros y una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga de dos años.



También se ha autorizado, por un valor estimado de 27.276.480 euros, la celebración del Acuerdo Marco para la compra de artículos para el equipo especial para clima frío extremo, necesario para dotar al personal que despliega en teatros de operaciones en estas circunstancias, ya que actualmente no se dispone de un stock suficiente.



El Consejo de Ministros ha autorizado otro contrato, con valor de 20.165.289,25 euros, para el Sistema de Vigilancia Acústica con el fin de mejorar las capacidades de obtención de información de interés destinado a fines de defensa y seguridad nacional.



Por último, se ha autorizado la celebración del sistema dinámico de adquisición con un valor estimado de 18.295.200 euros para el suministro de repuestos de automoción necesarios para el mantenimiento de vehículos ligeros, pesados y tácticos del Ejército del Aire y del Espacio.



El objeto de este sistema es el suministro de repuestos de automoción, incluido montaje y reparación de neumáticos, necesarios para el mantenimiento de estos vehículos con el fin de garantizar la operatividad de la flota de dichos vehículos.