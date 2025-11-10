La nueva era de la disuasión en defensa: IA y soberanía tecnológica

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Gordo de la Primitiva, hoy
Bonoloto, hoy
Sueldazo Once, hoy
Sánchez ha perdido 15 puntos
Primer viaje a China de los Reyes
Entrevista Juan del Val
Ya hay 559.100 pluriempleados
Ataque ruso a enviada de EL ESPAÑOL
El CREEP de Pedro Sánchez
El narco exhibe su violencia, un policía en Sevilla
Sánchez ha perdido 15 puntos de popularidad
Juan del Val: "He votado al PSOE toda la vida"
Dificultades para cubrir vacantes
Dueño restaurante España
Alquileres joven Rumanía
Albañil colombiano en España
Empresario sobre salarios
Santiago Segura
Construcción en España
Jenny, viuda y madre sobrevive con el alquiler
Afectada por el alquiler turístico
Kevin, argentino en España
Juan del Val comunista y catequesis
Cuenca
Accionistas de Tesla
Raquel, joven de 30 años
Sueldo de camarera en Islandia
Trabajar en Burger King en Suiza
Mecenas de Alvise
Santiago Segura
David Jiménez, abogado
Albañil español en Australia
Abel, camionero autónomo
Cruda realidad salarios
Facturación negocio almendras
Fórmula para comprar vivienda
GTA 6 se retrasa
Milagros, madre soltera
Viven en Toledo y trabajan en Madrid
Gonzalo, cura de 24 años
Paula, joven, sobre ser becaria
Álex, profesor decepcionado
María García, hostelera
Impuestos autónomos
Subida de las pensiones
Profesora humillada
Rigoberta Bandini anorexia talla
Impacto de la inflación
Experto en pensiones jubilación anticipada
Empresa de reformas
Compra de vivienda
Una limpiadora colombiana en España
Alex, camionero autónomo
Martín, albañil colombiano
Arrate, viuda, sobre su pensión
Rubén, propietario de 200 pisos
Rentabilidad de los huevos
Agricultora indignada
Comisiones en la venta de pisos
Autónomo y asalariado
José Elías y las pensiones
Inversor 800 propiedades
Dueña empresa colchones
Dinero Hacienda
Premios gordos BBVA y CaixaBank
Comprobar Lotería de Navidad 2025 - Comprueba tu número
La croqueta perfecta
Tortilla de patata
Pescado frito
Eduardo Senante
Carmen Cintero
Confirmado por el Estatuto de Trabajadoras
María vive en Sevilla y trabaja en Barcelona
Español de 28 años en Australia
María José, limpiadora
Alicante
Precio Gasolina
Pedro Alfaro, CEO de Zelenza.

Pedro Alfaro, CEO de Zelenza.

Observatorio de la Defensa

La nueva era de la disuasión en defensa: IA y soberanía tecnológica

En un mundo cada vez más inestable, la disuasión ya no se sustenta únicamente en la fuerza militar. La inteligencia artificial y la soberanía tecnológica emergen como pilares de la defensa nacional.

Pedro Alfaro
Publicada

El panorama geopolítico actual es innegablemente complejo y volátil. Desde conflictos de alta intensidad en Europa hasta la creciente competencia estratégica entre potencias, pasando por la proliferación de amenazas híbridas y asimétricas, la seguridad nacional de España y la estabilidad de Europa se enfrentan a desafíos sin precedentes.

En este contexto, la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para disuadir, defender y operar eficazmente ya no depende únicamente de la cantidad de efectivos o el poder de fuego convencional. Requiere una transformación profunda, donde la Inteligencia Artificial (IA) y la soberanía tecnológica emergen como pilares estratégicos indispensables.

La defensa moderna exige una superioridad en Inteligencia, una capacidad de respuesta ágil y una resiliencia operativa que solo la IA puede proporcionar. Ya no hablamos de adquirir meras plataformas, sino de construir ecosistemas de defensa inteligentes, interconectados y distribuidos que maximicen la eficiencia operativa y minimicen el riesgo para nuestro personal.

La IA no es una tecnología más; es un imperativo estratégico que redefine cada aspecto de la defensa. Permite a nuestras Fuerzas Armadas mejorar la conciencia situacional, fusionando y analizando ingentes volúmenes de datos de múltiples fuentes (sensores, inteligencia, comunicaciones, fuentes abiertas) en tiempo real, la IA ofrece una imagen operativa completa y predictiva, esencial para la toma de decisiones críticas.

También optimiza la planificación y ejecución de misiones, ISTAR, apoyo logístico, la asignación de recursos y la coordinación de operaciones complejas, la IA puede planificar escenarios, simular resultados y adaptar estrategias en fracciones de segundo.

La IA no es una tecnología más; es un imperativo estratégico que redefine cada aspecto de la defensa.

Por otro lado, los sistemas autónomos y semi-autónomos, impulsados por IA, pueden operar en entornos peligrosos o inaccesibles, reduciendo la exposición humana y acelerando la respuesta ante amenazas. El desarrollo de sistemas de enjambre de drones, por ejemplo, no es una simple acumulación de vehículos no tripulados, sino que tienen capacidad para operar como una entidad colectiva, coordinada por IA, distribuyendo tareas, compartiendo información y adaptándose dinámicamente. Esto proporciona a la Defensa Nacional una capacidad de ventaja crucial.

Los enjambres de UVs, como los que desarrollamos en ZELENZA bajo la plataforma Swarming, ofrecen una capacidad sin precedentes para misiones de Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento (ISTAR) de amplio espectro, saturación de defensas enemigas o exploración de entornos de alto riesgo.

Su capacidad de toma de decisiones distribuida y resiliencia ante caídas puntuales, perturbaciones, "jamming” o entornos de señal GNSS los convierte en un multiplicador de fuerza esencial para la protección de nuestro espacio aéreo y la proyección de capacidades.

Pero no todo está en el aire. La protección de nuestras costas, puertos, infraestructuras críticas y rutas comerciales es vital. Los drones marítimos autónomos (USVs), como la serie Seadron, equipados con IA, pueden realizar patrullas prolongadas, detección y clasificación inteligente de amenazas submarinas y de superficie, y monitorización ambiental.

La capacidad de España para defender sus intereses y participar activamente en la seguridad colectiva europea depende intrínsecamente de su autonomía estratégica

Estos sistemas, que reducen drásticamente el riesgo para el personal y los costes operativos, son fundamentales para la seguridad marítima nacional y la capacidad de nuestras fuerzas navales en la guerra antisubmarina (ASW).

La capacidad de España para defender sus intereses y participar activamente en la seguridad colectiva europea depende intrínsecamente de su autonomía estratégica. Y esta autonomía es inseparable de la soberanía tecnológica.

Depender de terceros para tecnologías críticas de Defensa, especialmente en áreas tan sensibles como la IA, introduce vulnerabilidades inaceptables en nuestra cadena de suministro, en la seguridad de nuestros datos y en nuestra capacidad de adaptar y controlar nuestras propias capacidades militares.

Es por ello que el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas propias en IA, sistemas no tripulados, ciberseguridad y sistemas de mando y control, no es solo una cuestión de desarrollo económico, sino un imperativo de seguridad nacional.

Empresas españolas son actores clave en esta misión. Al diseñar, desarrollar e integrar soluciones personalizadas íntegramente en nuestro país, garantizamos que nuestras Fuerzas Armadas tengan control total sobre la tecnología crítica.

Un ecosistema de mando y control inteligente es la columna vertebral de cualquier defensa moderna. Impulsados por IA, permiten la fusión de datos multi-dominio, la planificación inteligente de misiones y un soporte a la decisión avanzado, todo ello con comunicaciones seguras y ciberseguridad integrada, vital para la coordinación de operaciones conjuntas y la protección de la información sensible.

El actual entorno geopolítico exige una Defensa Nacional ágil, con superioridad en Inteligencia y tecnológicamente soberana.

Todo ello sin olvidar el principio "Human-on-the-loop". Estamos firmemente comprometidos con el desarrollo ético y responsable de la IA. Los sistemas deben estar diseñados para potenciar al operador humano, no para reemplazarlo.

La IA procesa, analiza y sugiere, pero la decisión final y la responsabilidad recaen siempre en el operador, principio irrenunciable en la doctrina de Defensa de los países de nuestro entorno y de las alianzas en las que nos integramos.

El actual entorno geopolítico exige una Defensa Nacional ágil, con superioridad en Inteligencia y tecnológicamente soberana. La inteligencia artificial y los sistemas de enjambre de drones son herramientas indispensables para lograrlo, ofreciendo capacidades de disuasión y defensa que antes eran impensables.

Para España, esto significa una apuesta decidida por la inversión en I+D+i nacional, el fomento de la colaboración público-privada y el desarrollo de un marco estratégico claro que impulse nuestra industria de defensa. Solo así podremos asegurar que nuestras Fuerzas Armadas dispongan de las herramientas más avanzadas y seguras, garantizando nuestra autonomía estratégica y contribuyendo activamente a la seguridad de Europa.

*** Pedro Alfaro, es CEO de Zelenza

Más en Observatorio de la Defensa