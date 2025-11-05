La OTAN advierte del auge militar ruso y del avance estratégico de China en el Ártico, su "nueva frontera"

Las claves nuevo Generado con IA La OTAN advierte sobre el aumento de la militarización rusa en el Ártico, destacando la construcción de infraestructuras y el despliegue de submarinos y aeronaves en la región. China refuerza su presencia como aliada estratégica de Rusia en el Ártico, buscando aumentar su influencia en esta zona considerada la nueva frontera geopolítica. La OTAN reafirma su objetivo de mantener el Ártico como una región no militarizada y de intercambio, incrementando su presencia y realizando operaciones marítimas en la zona. Siete países miembros de la OTAN, incluyendo Estados Unidos y Canadá, poseen territorio en el Ártico y han intensificado su compromiso con la seguridad y cooperación internacional en la región.

La OTAN ha denunciado este miércoles la militarización rusa en el Ártico con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras, así como la creciente presencia de China, como aliada de Moscú, en una región que se ha convertido en "una nueva frontera" entre bloques.

En declaraciones a la cadena de televisión Al Arabiya en el marco de su intervención en el Diálogo de Manama, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, ha reconocido que el Ártico se ha convertido en la "nueva frontera" de la Alianza Atlántica, una región en la que, según dijo, "están pasando muchas cosas" y donde la organización busca preservar la seguridad y la cooperación internacional.

"Vemos una presencia cada vez mayor de Rusia. Rusia está construyendo infraestructura en la península de Kola. Submarinos rusos, así como aeronaves y bombarderos rusos, están volando sobre el Ártico", advirtió el almirante, al tiempo que alertó del refuerzo militar de Moscú en la zona.

Cavo Dragone también destacó el papel de China, que se posiciona como socio estratégico de Rusia con el fin de aumentar su influencia en el Ártico. "Mientras Rusia aporta su geografía y su equipamiento, el objetivo de China es convertirse en un aliado cercano", subrayó.

Frente a esto, el máximo responsable militar de la OTAN ha señalado que la misión de la organización aliada es precisamente preservar el Ártico como una zona no militarizada y un espacio de "intercambio". "Queremos mantenerlo de esta manera", ha indicado.

Siete naciones aliadas --Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Estados Unidos--, tienen territorio en la región Ártica y la propia OTAN ha elevado su presencia en la zona los últimos meses.

El pasado verano, el bloque militar realizó operaciones marítimas en aguas del Ártico en una muestra del compromiso de la Alianza Atlántica con una región cada vez más estratégica