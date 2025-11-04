Navantia cierra un acuerdo con Alpha Systems para incluir el dron A900 en su oferta comercial a nuevos clientes

Navantia ha dado un nuevo paso en su estrategia de innovación mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con la empresa Alpha Unmanned Systems, especializada en helicópteros UAV de altas prestaciones. El acuerdo alcanzado establece las bases para una cooperación a largo plazo en lo que a sistemas aéreos no tripulados embarcados se refiere, un sector cada vez más relevante dentro de la defensa y la seguridad marítima internacional.

De esta manera, ambas compañías explorarán sinergias tecnológicas y comerciales, con el objetivo de integrar soluciones avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en las plataformas navales de Navantia.

Como parte de esta alianza, el dron A900 será incorporado a la cartera tecnológica del astillero, con el fin de reforzar su catálogo de soluciones integradas para clientes tanto nacionales como internacionales.

"Este acuerdo representa un importante avance en la integración de tecnologías no tripuladas en nuestras plataformas navales", ha destacado el director comercial y de desarrollo de negocio de Navantia, Juan de la Cueva. "Al asociarnos con Alpha, ampliamos la gama de soluciones innovadoras que podemos ofrecer a nuestros clientes, lo que permite operaciones de vigilancia marítima más flexibles y eficaces".

Por su parte, el CEO de Alpha, Eric Freeman, ha subrayado que "la integración de los sistemas UAV de Alpha en el portafolio de Navantia refleja nuestro compromiso compartido de proporcionar soluciones no tripuladas avanzadas y fiables que satisfagan las necesidades cambiantes de las fuerzas navales de todo el mundo".

Alpha A900 en un buque de la Armada Alpha Unmaned Systems Omicrono

Desde el fabricante naval han explicado al Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL que esta alianza responde al interés que despierta en algunos clientes sistemas como el A900, cuyas necesidades y requisitos Navantia pretende suplir. Además, como una empresa tractora del sector nacional, Navantia defiende que, al integrarla en sus buques, da visibilidad a la tecnología española.

Asimismo, este es el primer acuerdo vinculado a sistemas no tripulados que sella la empresa pública. En este sentido, han señalado que, por el momento, no existe contrato alguno para dotar con este dron a ninguno de sus clientes actuales.

Características del A900

Diseñado y fabricado íntegramente en España, el A900 es un helicóptero no tripulado especialmente adaptado a los entornos marítimos. De propulsión por combustible pesado, este UAV ofrece una combinación de resistencia, fiabilidad y versatilidad únicas, convirtiéndose en un multiplicador de capacidades para las fuerzas navales modernas.

Con un peso máximo al despegue inferior a 25 kilogramos y una longitud de poco más de dos metros, el dron es lo suficientemente ligero para su despliegue en embarcaciones de diferente tamaño, pero a la vez sólido y estable para operar con cargas útiles complejas.

Su autonomía de vuelo puede alcanzar las cuatro horas y su radio operativo llega hasta los 100 kilómetros, lo que le permite realizar misiones prolongadas de vigilancia, patrulla o búsqueda y rescate.

Además, dispone de una capacidad de carga útil de hasta cuatro kilogramos, capaz de integrar cámaras electroópticas e infrarrojas de alta resolución, radares marítimos de superficie y sistemas de retransmisión de comunicaciones.

De igual manera, un avanzado sistema de navegación GPS de precisión milimétrica, junto a su capacidad de vuelo autónomo o teledirigido, le permite operar con seguridad incluso en condiciones meteorológicas adversas.

El A900 está diseñado de conformidad con el estándar de interoperabilidad OTAN STANAG 4738, lo que facilita su integración en flotas multinacionales y garantiza su seguridad en entornos operativos exigentes. Su estructura incluye dispositivos de flotación, sistemas redundantes y un motor de alto rendimiento optimizado para largas misiones sobre el mar.

Proyección internacional

El UAV español ya ha probado su eficiencia en operaciones reales con fuerzas armadas y agencias de seguridad en 12 países. Actualmente apoya misiones de vigilancia costera, lucha contra la piratería, control fronterizo y búsqueda y rescate en entornos tan distintos como el Mediterráneo, el sudeste asiático y el norte de Europa. Entre sus usuarios destacan el Departamento de Defensa de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas Españolas, la Marina Helénica y la Guardia Costera de Indonesia.

Su rendimiento demostrado en el mar lo convierte en una plataforma ideal para integrarse en la gama de buques de alta tecnología desarrollados por Navantia, como las fragatas F-110 o buques de acción marítima (BAM). En este tipo de unidades, el A900 puede desempeñar funciones críticas de inteligencia y apoyo táctico, actuando como los ojos del buque más allá del horizonte y ampliando su capacidad de detección y respuesta.

El dron español Alpha A900. Alpha Unmanned Systems Omiocrono

En España, el A900 ha alcanzado una notable presencia, particularmente en la Armada: ha sido desplegado a bordo de los BAM Furor y Tornado, donde ha demostrado su capacidad de despegar y aterrizar en cubierta en condiciones dinámicas de oleaje y viento.

En maniobras internacionales como el ejercicio REPMUS 2024, organizado por la OTAN en aguas del Atlántico, el A900 fue empleado como plataforma de simulación de amenazas, replicando el comportamiento de helicópteros enemigos para entrenar la detección temprana y la respuesta de los sistemas de defensa embarcados. Estas experiencias han consolidado su posición como un recurso táctico de alta fiabilidad y gran valor operativo para la fuerza naval española.