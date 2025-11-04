El lanzamiento del satélite Sentinel-1D refuerza el liderazgo español en el programa Copernicus

Vista artística de Copernicus Sentinel-1D en su lanzador Ariane 6 momentos después del lanzamiento del carenado. ESA (Agencia Espacial Europea)

Las claves nuevo Generado con IA El satélite Sentinel-1D será lanzado desde la Guayana Francesa para reforzar el programa europeo Copernicus de observación de la Tierra, con una importante participación de empresas españolas. Seis empresas españolas asociadas a TEDAE han desarrollado componentes clave del satélite, desde sistemas térmicos y electrónicos hasta control de misión y mecanismos de despliegue del radar. La industria espacial española vive un fuerte crecimiento, facturando casi 1.300 millones de euros en 2024, con el 83% de la facturación en exportaciones y más de 22.700 empleos generados. El Sentinel-1D asegura la continuidad de la constelación Sentinel, proporcionando imágenes radar de alta resolución esenciales para la gestión ambiental, respuesta ante desastres y monitorización del cambio climático.

El lanzamiento del satélite Sentinel-1D, previsto para este martes 4 de noviembre a las 18:00 hora local (22:00 en España peninsular) desde el Puerto Espacial Europeo de Kourou (Guayana Francesa), marca un nuevo hito para el programa Copernicus, la iniciativa insignia de observación de la Tierra impulsada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Comisión Europea.

El proyecto cuenta con la participación de seis empresas españolas asociadas a TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio): ALTER, ARQUIMEA, GMV, HV Sistemas, Sener y Thales Alenia Space, que han aportado tecnología de vanguardia en distintos sistemas del satélite.

El Sentinel-1D, cuarto integrante de la misión Sentinel-1, será lanzado a bordo de un cohete Ariane 6 y garantizará la continuidad operativa de la constelación, asegurando la obtención de imágenes radar de alta resolución en cualquier condición meteorológica, de día y de noche.

Este servicio es vital para los equipos de respuesta ante desastres, las agencias ambientales, las autoridades marítimas, los climatólogos y otros usuarios que dependen de actualizaciones frecuentes de datos críticos.

Las empresas españolas han jugado un papel determinante en el desarrollo del satélite, clave para la observación de la Tierra.

ALTER ha liderado la ingeniería, los ensayos y el suministro de componentes electrónicos del satélite, garantizando su fiabilidad en el exigente entorno espacial y el rendimiento sostenido durante la misión.

Por su parte, ARQUIMEA ha tenido una contribución decisiva en el desarrollo de los sistemas de control térmico. Fabricó los Heat Pipes que distribuyen el calor entre los subsistemas y diseñó el sistema térmico del terminal láser de comunicaciones, incorporando Loop Heat Pipes, Heat Pipes arteriales y radiadores. Su labor consolida a la compañía como referente europeo en soluciones avanzadas para misiones de observación.

GMV ha desarrollado el centro de control de la misión, ubicado en el ESOC de la ESA, además de los sistemas de planificación, control orbital y simulación. La empresa asegura la operatividad continua del satélite, la respuesta a emergencias y la evolución de las herramientas de control, reafirmando su liderazgo en el programa Copernicus.

Desde HV Sistemas se han diseñado y suministrado bancos de prueba, simuladores de interfaces y generadores de señales e imágenes que validan los instrumentos y subsistemas electrónicos, garantizando la fiabilidad del conjunto espacial.

Sener ha sido responsable del mecanismo de despliegue y bloqueo del radar de apertura sintética (SAR), que permite extender y asegurar la antena del satélite en órbita, esencial para captar datos de alta resolución.

Por último, Thales Alenia Space, contratista principal del satélite, ha aportado desde España los transpondedores de telemetría, telecomando y seguimiento, además del sistema de transmisión en banda X y la unidad de control del despliegue del radar.

Una industria espacial en expansión

El lanzamiento del Sentinel-1D coincide con un momento de fuerte crecimiento para la industria espacial española. Según el informe “Impacto económico y social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (2024)”, elaborado por PwC para TEDAE, el sector espacial español facturó en 2024 un 14,9% más que el año anterior, alcanzando casi 1.300 millones de euros.

La aportación al PIB nacional fue de 2.087 millones de euros, equivalente al 1,2% del PIB industrial, mientras que las exportaciones representaron el 83% de la facturación total.

Además, el sector generó más de 22.700 empleos y destinó alrededor del 13% de su facturación a I+D+i, consolidando su posición como uno de los pilares tecnológicos de la economía española.

El Sentinel-1D refuerza así el papel de España en el programa Copernicus y su contribución al liderazgo europeo en la observación del planeta, clave para la monitorización del cambio climático, la gestión medioambiental y la seguridad global.