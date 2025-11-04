El Gobierno autoriza la compra de munición de artillería de 105 mm para el Ejército por más de 143 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha autorizado un acuerdo marco valorado en más de 143 millones de euros para la adquisición de munición de artillería de 105 mm para el Ejército de Tierra. La compra busca mantener la capacidad operativa y el nivel de instrucción del Ejército de Tierra, cubriendo el consumo recurrente en ejercicios y maniobras nacionales e internacionales. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable dos más, y contempla proyectiles de diferentes tipos, como alto explosivo, humo, química o iluminante. La munición de 105 mm es utilizada en vehículos como el Centauro y obuses L-118/L-119, y su adquisición asegura la operatividad de estos sistemas, reemplazando stocks consumidos.

El Gobierno ha autorizado este martes la celebración del acuerdo marco para la adquisición de munición de artillería de campaña de 105 milímetros, por valor de 143.387.076 euros

Según se indica en referencias del Consejo de Ministros, este acuerdo "atiende a la necesidad del Ejército de Tierra de mantener las capacidades de artillería de campaña para ser proyectadas en los diferentes teatros de operaciones donde se requiera".

Con él se intenta "mantener un nivel de instrucción constante previo a los posibles despliegues, lo que deriva en un consumo anual recurrente de munición en ejercicios y maniobras, tanto nacionales como internacionales".

El citado acuerdo marco tendrá una vigencia de cuatro años desde su formalización, con posibilidad de prórroga de dos años.

La munición de artillería de 105 milímetros es un calibre estándar de la OTAN, común en obuses remolcados y cañones de tanques, y puede ser de alto explosivo, de humo, química o iluminante.

Se utilizan para diversas funciones, como el apoyo a la infantería o el bombardeo, con alcances que pueden superar los 11 km (con munición estándar) e incluso alcanzar los 16-17 km con propulsores de cohete.

El Ejército de Tierra español utiliza munición de 105 mm para diferentes propósitos, principalmente para sus vehículos de combate de caballería como el Centauro y para sus obuses de artillería de campaña como los L-118/L-119 y antiguos M101.

Las adquisiciones recientes de munición de 105 mm, incluyendo proyectiles perforantes y de alto explosivo, están destinadas a reemplazar el stock consumido y a garantizar la operatividad de estos sistemas como se ha reflejado en contratos firmados con empresas como Rheinmetall, Expal y FMG.