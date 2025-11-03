El presidente del Gobierno aborda con el consejero delegado de SAPA los próximos proyectos de la compañía

El vicepresidente SAPA, Ibon Aperribay, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el consejero delegado, Jokin Aperribay, en La Moncloa. Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido un encuentro con el consejero delegado de SAPA, Jokin Aperribay, acompañado del vicepresidente de la compañía, Ibon Aperribay, para analizar las inversiones y proyectos de la empresa de seguridad y defensa en España, Europa y EEUU.

Los representantes de la compañía, especializada en sistemas de movilidad y transmisiones para vehículos militares, han agradecido al Gobierno su colaboración y la participación en distintos programas, como los Programas Especiales de Modernización (PEM), así como de la Unión Europea y de la OTAN.

Desde el Ejecutivo se ha valorado el liderazgo de la industria española en ámbitos tecnológicos en el sector de la seguridad y la defensa.

SAPA, que en España tiene su sede en Andoain (Guipúzcoa), anunció el pasado mes de febrero una inversión de 12 a 18 millones de euros para un nuevo centro tecnológico de I+D en Jaén.

Está previsto que el nuevo centro esté plenamente operativo en 2026 y genere más de 60 empleos altamente cualificados en los próximos años.

El nuevo centro, que contará con una superficie de 6.000 metros cuadrados, estará ubicado junto al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), lo que permitirá sinergias en el desarrollo y prueba de tecnologías avanzadas en movilidad, conducción autónoma y gestión de energía embarcada para vehículos militares.

Como parte de sus capacidades, el centro dispondrá de un banco de pruebas especializado para la evaluación de sistemas de movilidad avanzada, soluciones de automatización y conducción autónoma en vehículos.

Europa y Estados Unidos

Según ha avanzado Moncloa, la compañía también ha presentado su plan de expansión en Europa y Estados Unidos, donde ha ganado importantes proyectos internacionales.

Los máximos responsables de SAPA han mostrado al presidente del Gobierno su compromiso con el crecimiento de las capacidades de la Industria de Defensa en España a través de su participación en Indra, así como con la gobernanza del sector de movilidad terrestre de Defensa a través de TESS.

Según ha informado la compañía, el objetivo de SAPA es ser el líder tecnológico en transmisiones y grupos motopropulsores en la Unión Europea y la OTAN.

Tras haber sido seleccionada su tecnología para el programa de vehículos NextGen en EEUU, SAPA iniciará en 2026 su crecimiento a nivel europeo con la misión de tener una gran presencia en los programas de vehículos blindados de próxima generación.

SAPA lleva 20 años preparándose para este momento cooperando en un total de 17 programas de diverso tipo entre España y EEUU, desde el Pizarro Fase II y el VCR 8x8, hasta el más reciente centrado en la próxima generación de vehículos blindados (NextGen) en los EEUU. Y ahora dará un paso más con su expansión europea.