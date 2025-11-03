Indonesia se convierte en el décimo operador del avión de transporte A400M y estudia usarlo para combatir incendios

Las claves nuevo Generado con IA Indonesia ha recibido su primer avión A400M de Airbus, convirtiéndose en el décimo operador mundial del modelo y el octavo en la región Asia-Pacífico. El A400M será utilizado por la Fuerza Aérea de Indonesia, que también está evaluando su uso para combatir incendios forestales con un sistema modular de extinción. La aeronave está configurada para múltiples funciones, incluyendo transporte de carga pesada, evacuación médica y ayuda humanitaria, con una capacidad de hasta 37 toneladas. El A400M puede operar en pistas cortas no pavimentadas y como plataforma de reabastecimiento en vuelo, ampliando el alcance operativo de la Fuerza Aérea de Indonesia.

Airbus ha entregado al Ministerio de Defensa de Indonesia su primer avión de transporte A400M. La aeronave será operada por la Fuerza Aérea de Indonesia y se convierte en la octava en servicio dentro de la región de Asia-Pacífico.

La ceremonia de entrega ha tenido lugar en la Base Aérea Halim, en Yakarta, tras la recepción del avión en las instalaciones de Airbus en Sevilla, España. Se trata del primero de los dos A400M adquiridos por Indonesia en 2021, mientras que la segunda unidad está programada para su entrega en 2026.

"Hoy damos la bienvenida a Indonesia como el décimo operador del A400M", ha afirmado Karl-Heinz Grossman, director de la división internacional de Airbus Defence and Space. Grossman ha añadido que esta incorporación refleja la confianza en las capacidades multifuncionales de la aeronave y su idoneidad para operar en entornos exigentes y geográficamente complejos, como los que caracterizan al archipiélago indonesio. Airbus también ofrecerá a la Fuerza Aérea servicios completos de capacitación y apoyo logístico para una integración operativa fluida.

Uno de los aspectos más innovadores de esta operación es el interés de Indonesia en evaluar el uso del A400M como herramienta para combatir incendios forestales. En este contexto, el país estudiará la integración del nuevo sistema modular de extinción de incendios desarrollado para el A400M.

Dicho sistema, de instalación rápida, transforma el avión en un cisterna capaz de lanzar hasta 20.000 litros de agua o retardante en una sola descarga. De concretarse, esta capacidad representará un avance significativo en la respuesta ante incendios que amenazan las vastas zonas forestales del país.

Además de esta misión, el A400M entregado está configurado para desempeñar múltiples funciones: transporte de carga pesada o sobredimensionada, traslado de tropas, evacuación médica y operaciones de ayuda humanitaria. Con una carga de hasta 37 toneladas y un alcance de 2.400 millas náuticas, el avión puede trasladar helicópteros, vehículos y suministros humanitarios a cualquier punto del archipiélago desde Yakarta.

Desde Airbus señalan que el A400M destaca por su flexibilidad, puede operar en pistas cortas no pavimentadas y desempeñarse como plataforma de reabastecimiento en vuelo, lo que amplía de forma notable el alcance operativo de la Fuerza Aérea de Indonesia.

Con esta incorporación, el país da un paso importante hacia una fuerza aérea más versátil, preparada tanto para misiones militares como para operaciones de emergencia y asistencia civil.