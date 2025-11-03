El sistema Hornet demuestra su capacidad para neutralizar enjambres de drones junto al Ejército de Tierra

La empresa aeroespacial y de defensa europea Destinus ha completado con éxito una demostración en vuelo de su sistema Hornet durante el ejercicio “Campaña de Experimentación Táctica”, organizado por el Centro de la Fuerza Futura 2035 del Ejército de Tierra español.

El objetivo del ejercicio fue experimentar y definir futuros conceptos operativos para sistemas autónomos y tecnologías emergentes.

Hornet es un sistema autónomo avanzado diseñado para neutralizar desde tierra enjambres de drones kamikazes, drones de reconocimiento y misiles no guiados.

El sistema funciona a través de una red de nodos antidrón, cada uno equipado con drones interceptores y sensores de detección.

Hornet da respuesta a la asimetría de costes existente entre los drones que suponen una amenaza para la seguridad y los interceptores tradicionales de defensa aérea. Además, incorpora capacidades autónomas diferenciales que permiten una defensa rápida frente a ataques de saturación con drones, los temidos enjambres.

El reciente aumento de incursiones de drones en regiones fronterizas y zonas en conflicto en Europa, y especialmente en Ucrania, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de sistemas de defensa antidrón escalables y eficaces.

La exitosa operación de Hornet durante este ejercicio conjunto con el Ejército, demuestra su idoneidad para formar parte del “drone wall” europeo, como un elemento clave de defensa y disuasión.

La prueba, desarrollada durante tres días en distintos escenarios de luz y condiciones meteorológicas, logró interceptar con éxito el objetivo en cada intento.

El ejercicio contó con la asistencia de representantes de la Agencia Europea de Defensa (EDA), de las Fuerzas Armadas de la OTAN y de más de 70 miembros del Ejército español y del Ministerio de Defensa, consolidando un avance clave en la estrategia tecnológica y de innovación de Destinus.

Defensa aérea de nueva generación

La compañía reitera su compromiso de proporcionar a España soluciones de defensa versátiles y de alta eficiencia, preparadas para hacer frente a los desafíos operativos actuales.

Fundada en 2021, Destinus es una compañía europea especializada en el diseño y fabricación de aeronaves y sistemas de vuelo autónomos tanto para aplicaciones civiles como militares. Cuenta con centros de ingeniería y desarrollo en Suiza, España, Francia, Alemania y los Países Bajos, donde integra verticalmente todas las fases de producción y ensayo.

Con un equipo internacional de unos 750 ingenieros y especialistas, la empresa combina innovación tecnológica, agilidad en los ciclos de desarrollo y una visión estratégica orientada a reforzar la autonomía industrial europea en el ámbito aeroespacial y de defensa.

Su objetivo es consolidarse como un actor clave en el desarrollo de soluciones de seguridad avanzadas, con especial atención a la protección antidrón y la defensa aérea de nueva generación.