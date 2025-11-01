Airbus postula al Super Puma como el helicóptero idóneo para combatir incendios: "Llega allí donde los demás no pueden ir"

El Super Puma, con más de 430 unidades operativas en todo el mundo, ofrece un alcance de 540 millas náuticas y capacidad para 19 bomberos, compitiendo en el mercado estadounidense con el Black Hawk de Sikorsky.

Los incendios forestales son una de las consecuencias más directas del calentamiento global. Los desastres naturales que tienen como protagonistas a las llamas son, lamentablemente, cada vez más frecuentes y extremos en distintos puntos del planeta. Como prueba, solo basta con recordar los episodios sin precedentes sufridos este agosto en España o lo vivido en Los Ángeles (California) a principios de año, donde el fuego arrasó barrios enteros de Hollywood.

Ante esta situación, que los expertos auguran continuará agravándose en el futuro, las administraciones públicas buscan equiparse con los mejores medios para combatirla, especialmente desde las alturas. Frente a esta necesidad, desde Airbus Helicopters aseguran que su mítico Super Puma es una aeronave que reúne todas las capacidades que se requieren a la hora de luchar contra los incendios.

"Este helicóptero ha sido diseñado para llegar allí donde los demás no pueden ir", ha asegurado el responsable del programa Super Puma en Airbus Helicopters, Michel Macia, durante un encuentro con un reducido grupo de medios, entre los que se encontraba EL ESPAÑOL, en las instalaciones que la compañía posee en las afueras de Marsella, Francia, a mediados de este octubre.

La familia de aeronaves Super Puma está compuesta por dos modelos: el H215 y el H225, tanto en su versión civil como militar; pero la compañía aeroespacial destaca que es este primer diseño el que mejor se adapta al combate de las llamas. "Ahora bien, si se requiere una aeronave para múltiples misiones es mejor tener el H225, porque tiene mayor alcance y una cabina más espaciosa. No obstante, si la lucha contra incendios supone el 80% o 90% de la misión, el H215 es la mejor opción", ha explicado Macia.

Esa fue la decisión, justamente, que tomó Grecia, país que, verano tras verano, se enfrenta a incendios cada vez más feroces. El pasado abril, el Gobierno helénico adquirió un total de ocho de estos helicópteros, con opción a incorporar dos aeronaves más en los próximos años.

El contrato suscrito es un paquete global que también incluye la gestión operativa, según ha detallado Macia. "Básicamente proporcionamos todo lo necesario para combatir incendios: no solo el helicóptero, sino también los pilotos y la disponibilidad del equipo".

El H215 es capaz de emplear tanto un sistema de dispersión de agua tipo cubo como un tanque ventral, aprovechando al máximo su rendimiento operativo y su inigualable piloto automático. Certificado por las autoridades de aviación civil, el H215 también puede configurarse para el transporte de bomberos.

Helicóptero H215 cargando agua Airbus Helicopters

Actualmente, existen más de 430 unidades del H215 operativos en todo el mundo, que ya han superado 5,3 millones de horas de vuelo. A su vez, este bimotor está equipado con el piloto automático de 4 ejes del H225, que permite realizar labores de extinción de incendios tanto de día como de noche. Tiene un alcance de aproximadamente 540 millas náuticas (1.000 kilómetros), una autonomía superior a las dos horas y una capacidad para transportar hasta 19 bomberos.

Fácil de usar gracias a una cabina de cristal intuitiva, que incluye la visualización del margen de potencia en tiempo real (indicador del primer límite), el H215 proporciona precisión, estabilidad y protección de la envolvente de vuelo para una carga de trabajo de la tripulación optimizada; y conciencia situacional para una mayor eficiencia y seguridad de la misión incluso en las condiciones operativas más adversas.

Competencia con el Black Hawk

Uno de los mercados en los que Airbus quiere posicionar a su helicóptero para la lucha contra el fuego es el estadounidense. Tal como ha adelantado Macia, la empresa ya se encuentra en conversaciones con potenciales clientes, quienes se han mostrado interesados en cerrar un acuerdo similar al alcanzado con las autoridades griegas.

No obstante, allí, el gigante aeroespacial europeo debe enfrentarse a otro helicóptero muy bien posicionado en el país: el Black Hawk construido por Sikorsky, propiedad de Lockheed Martin. De hecho, en la actualidad, existe un gran número de estas aeronaves en fase de precomisionamiento.

Sin embargo, Macia ha afirmado que el helicóptero de la competencia tiene ciertas limitaciones. "Al tratarse de una aeronave exclusivamente militar presenta algunas restricciones en zonas urbanas, tanto para transportar bomberos o civiles e incluso para volar de noche", ha detallado.

En cambio, el H215, al ser un helicóptero civil, no padece de estas limitaciones, ha destacado el responsable del programa Super Puma. "Tiene la versatilidad para ser utilizada en diferentes misiones y ofrece un alto rendimiento". Por esta razón, desde la compañía están centrados en ofrecer la aeronave a administraciones estatales y ayuntamientos de EEUU.

De igual manera, Macia ha destacado que desde Airbus Helicopters están "trabajando mucho en los estándares de seguridad" de sus aeronaves, con el objetivo de mitigar los accidentes. "Queremos y nos esforzamos cada día por alcanzar el máximo nivel de seguridad", ha insistido.