Francia pone en servicio la nueva versión de su misil nuclear M51.3, capaz de superar los 9.000 kilómetros

El M51.3 tiene un alcance estimado de más de 9.500 kilómetros y puede cargar hasta seis ojivas nucleares, manteniendo la capacidad de segundo ataque de Francia.

El misil M51.3, destinado a los submarinos Triomphant, reemplaza a las versiones anteriores y es parte de la modernización de las capacidades militares francesas.

Francia ha desplegado la nueva versión del misil nuclear M51.3, desarrollado por ArianeGroup, que marca una nueva era en la disuasión nuclear marítima.

Francia ha puesto en servicio operativo la tercera versión de su misil M51.3, fabricado por ArianeGroup, destinado a submarinos nucleares Triomphant, un hito que marca una nueva era en la disuasión nuclear marítima y que el Gobierno galo enmarca dentro de las tareas de modernización de sus capacidades militares.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas confirmó esta semana la entrada en servicio del misil balístico M51.3, nueva pieza clave del arsenal nuclear francés, para garantizar la continuidad de la credibilidad del componente oceánico frente a la evolución de las defensas antimisiles enemigas.

La ministra Catherine Vautrin destacó que este paso “ilustra la excelencia de la alta tecnología desarrollada por los actores públicos e industriales franceses en el ámbito nuclear militar”.

La incorporación del M51.3 forma parte de “una gran ambición” para la programación militar del próximo quinquenio, cuyo objetivo es “acelerar la modernización de los sistemas estratégicos” y “garantizar la credibilidad” de la disuasión, un elemento que calificó como “pilar soberano” de la seguridad nacional, escribió la ministra en redes sociales.

El M51 es un misil balístico mar‑tierra con capacidad para transportar varias ojivas nucleares. Entró en operación en 2010 y ya se trabaja en su cuarta versión, en producción desde agosto pasado, de acuerdo con el Ministerio.

La actualización del sistema llega en un contexto internacional marcado por lo que el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo describe como una nueva y peligrosa carrera armamentista nuclear.

Casi todos los Estados con arsenales estratégicos están renovando sus armas o desarrollando versiones más avanzadas. Francia busca así mantener su capacidad de segundo ataque frente a adversarios como Rusia, que modernizan sus defensas antibalísticas.

El programa M51.3 ha sido desarrollado bajo la supervisión de la Dirección General de Armamento (DGA), con la nueva ojiva TNO‑2 creada por el Comisariado de Energía Atómica y ArianeGroup responsable del diseño y la propulsión.

Según el Ministerio, cada submarino francés porta 16 misiles M51, un lanzador de tres etapas de combustible sólido, de más de 50 toneladas y 12 metros de longitud.

Su alcance exacto no se ha hecho público, pero ArianeGroup asegura que puede transportar su carga a varios miles de kilómetros, alcanzando altitudes superiores a los 2.000 km y velocidades de hasta Mach 20.

De acuerdo con el Boletín de los Científicos Atómicos, la nueva versión tiene un alcance estimado de más de 9.500 kilómetros —superior a los 9.000 de su antecesor— y puede cargar entre cuatro y seis vehículos de reentrada con objetivos independientes múltiples (MIRV), cada uno con una potencia aproximada de 100 kilotones.

El desarrollo del M51.3 comenzó en 2014 y la TNO‑2 en 2013. El primer vuelo de prueba tuvo lugar en noviembre de 2023 desde la base de Biscarrosse, en el suroeste del país.

Nuevas capacidades

En paralelo, Francia ha encargado ya el desarrollo de la futura versión M51.4, mientras planifica el reemplazo de los submarinos Le Triomphant a partir de la década de 2030.

Aunque las especificaciones técnicas de la versión M51.4 siguen siendo clasificadas, diversas fuentes indican que incorporará nuevas mejoras en propulsión, sistemas de guiado e integración de la carga útil.

Entre sus capacidades previstas se incluyen un mayor alcance, una precisión mejorada y nuevos sistemas de penetración diseñados para superar las cambiantes redes de defensa antimisiles.

Esta modernización también se está preparando con la llegada de la flota de SSBN de tercera generación, conocida como SNLE-3G, gestionada por Naval Group, lo que garantiza una integración fluida entre el misil y las plataformas submarinas que lo transportarán y mantendrá la disuasión nuclear oceánica francesa hasta finales de la década de 2080.

Además, Francia avanza en el desarrollo del misil hipersónico ASN4G, un sistema de última generación que reemplazará al misil de crucero nuclear ASMPA integrado actualmente en los cazas Rafale.

Este nuevo proyectil, diseñado para alcanzar velocidades superiores a las cinco veces la del sonido, se incorporará al estándar F5 del Rafale y formará parte del futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), el programa trinacional desarrollado junto a Alemania y España.

París ha subrayado que el FCAS deberá contar con capacidad para portar armamento nuclear y operar desde portaaviones, una exigencia que refleja la voluntad francesa de mantener su autonomía estratégica dentro de la OTAN y preservar un control nacional pleno sobre sus fuerzas de disuasión.