Ángeles Martí (Airbus): "El A300 MRTT es el mejor avión de reabastecimiento del mundo"

El MRTT está diseñado para misiones largas y nocturnas, y se está innovando para actuar como nodo de comunicaciones aéreas en el sistema europeo de combate aéreo.

El Ejército del Aire español ha recibido su segundo A300 MRTT, incrementando su operatividad con capacidades de vuelo de 16 horas y un alcance de 11.600 km.

El MRTT es un avión multirrol que puede realizar repostaje en vuelo, transporte de carga y pasajeros, y evacuaciones médicas.

El A300 MRTT de Airbus es considerado el mejor avión de reabastecimiento del mundo, con 85 unidades vendidas en 18 países.

Coincidiendo con la entrega del segundo avión MRTT de Airbus al Ejército del Aire y del Espacio, EL ESPAÑOL conversa con María Ángeles Martí, responsable de Programas de Aviones de Transporte, Misión y Repostaje en Vuelo de Airbus Defence and Space. Desde la India, detalla las capacidades del A330 MRTT, el avión “tanquero”, al que define como “el mejor avión de reabastecimiento” y, al que muchos, consideran como el mejor del mundo en su categoría.

“Es el único avión cisterna capaz de realizar repostaje automático con pértiga y acabamos de certificar 24 horas de vuelo continuo, tanto de día como de noche”, destaca.

Versátil y estratégico, este modelo se ha convertido en una pieza clave para las Fuerzas Armadas españolas, al dar apoyo a los Eurofighter, los F-18 y al futuro caza europeo FCAS. “Como ingeniera, como miembro de Airbus y como española, me siento muy orgullosa de haber contribuido, en apenas 20 años, a desarrollar un avión que hoy es referente mundial”, afirma Martín.

Con 85 unidades vendidas en 18 países, el MRTT ofrece a España una capacidad operativa de alcance mundial, que refuerza su peso y valoración en misiones internacionales de reabastecimiento, transporte o evacuación médica.

¿Cuáles son las características clave de este avión? ¿Qué lo diferencia de otros tanqueros?

El MRTT es, ante todo, una gasolinera en el aire. Su misión principal es permitir que otros aviones —de combate o transporte— puedan cubrir grandes distancias sin aterrizar para repostar. Esto les da autonomía estratégica: pueden operar de un extremo a otro del planeta sin depender de bases intermedias.

Una de sus grandes ventajas es el diseño de los depósitos de combustible, que están integrados en las alas. Esto libera completamente el fuselaje, que se puede configurar según la misión: transporte de carga —hasta 45 toneladas—, transporte de pasajeros —hasta 300 personas—, o incluso en versión VIP.

Además, puede reconvertirse en hospital aéreo, con unidades de cuidados intensivos, camillas y personal sanitario a bordo. El Ejército del Aire lo utiliza de manera ejemplar para aerovacuaciones y emergencias médicas.

Imagen del despegue desde las instalaciones en Getafe (Madrid) del segundo avión cisterna multipropósito Airbus A330 entregado este miércoles por Airbus al Ejército del Aire y del Espacio español. Airbus

Todo esto lo convierte en un avión multirrol en el sentido más amplio: el mejor tanquero del mundo, sí, pero también una plataforma versátil para misiones logísticas, humanitarias o de evacuación y para emergencias médicas.

Con la incorporación de esta segunda unidad de MRTT, ¿qué incremento supone para las capacidades del Ejército del Aire?

Principalmente, un salto cualitativo en disponibilidad operativa. El MRTT puede estar listo en cualquier momento. Su autonomía es impresionante: 16 horas de vuelo continuado y un alcance de 11.600 kilómetros sin repostar.

“Su disponibilidad es inmediata: puede volar 16 horas y alcanzar 11.600 kilómetros sin repostar”

Esto significa que puede multiplicar la capacidad de vuelo de un caza, que normalmente ronda las dos o tres horas, hasta ocho o incluso más. Permite mantener aviones en el aire durante misiones prolongadas, algo esencial para operaciones de defensa, entrenamiento o respuesta rápida ante emergencias.

¿Qué papel desempeña el MRTT como multiplicador de fuerza en el apoyo a los cazas españoles y europeos?

Es un multiplicador de fuerza. Su capacidad de repostar tanto con pértiga como con manguera lo hace compatible con los Eurofighter, los F-18 y el futuro caza europeo FCAS, además de con la mayoría de aeronaves aliadas.

Hay otro aspecto que no siempre se menciona: el confort operativo. Este avión está basado en una plataforma comercial A330, con ventanas y luz natural, algo fundamental en misiones largas. He volado en el avión competidor, el KC-46, y puedo asegurar que la diferencia es notable.

En operaciones que duran muchas horas, la luz natural ayuda a reducir la fatiga y mejora el rendimiento de las tripulaciones. Parece un detalle menor, pero en misiones de tanta exigencia, los factores humanos son determinantes.

Este tipo de aeronave también amplía la presencia internacional de España, ¿verdad?

Sin duda. Gracias a su autonomía y capacidad multirrol, el MRTT permite a España tener presencia global y participar en operaciones internacionales con un nivel de proyección antes impensable.

Hablamos de una capacidad limitada a nivel mundial, y eso se traduce en un mayor reconocimiento y peso estratégico para nuestro país. España puede apoyar misiones de la OTAN o colaboraciones bilaterales y trilaterales en regiones como el Sahel, el Báltico o el Indo-Pacífico.

“ El MRTT da a España una presencia global y la sitúa entre los países con capacidades aéreas avanzadas”

Cada vez son más las operaciones de alcance internacional, y disponer de un avión de estas características permite a España situarse en primera línea, con medios propios de referencia y un alto reconocimiento entre las fuerzas aéreas de todo el mundo.

Airbus está entregando estos aviones a distintos países. ¿Cómo es la demanda actual?

Está creciendo a un ritmo histórico. En los últimos años hemos mantenido una media de cuatro entregas anuales, pero la demanda es tan fuerte que estamos estudiando duplicar la producción.

La situación geopolítica actual está impulsando el interés por este tipo de capacidades. Todos los clientes nos piden entregas “lo antes posible”, y eso nos obliga a analizar nuevas líneas de conversión o incluso centros de conversión para poder responder a tiempo.

Como jefa de programa me siento muy orgullosa de este avión. Nació de una hoja en blanco a principios de los 2000, diseñado por un grupo de ingenieros españoles que soñaban con competir con Boeing, que entonces dominaba el mercado. En 2011 ganamos el primer contrato, y hoy el MRTT se impone en el 90% de las campañas internacionales.

Todos los clientes coinciden en destacar su satisfacción con este avión. Como ingeniera, empleada de Airbus y española, me siento muy orgullosa de que, en tan solo veinte años, hayamos logrado desarrollar una aeronave que hoy es un referente mundial. También es motivo de orgullo que España se haya incorporado a la familia de este modelo, tan demandado en todo el mundo.

“Un MRTT es una gasolinera en el aire, pero también un hospital o un avión de transporte”

Ya hemos vendido 85 unidades en 18 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Arabia Saudí, Emiratos, Canadá o Corea del Sur. Y para mí es una enorme satisfacción que España forme parte de esta familia, no solo como usuario, sino como país fabricante de un avión que se diseña, mejora y ensambla en nuestras plantas.

España ha adquirido tres unidades, uno se entregó en abril, el otro este miércoles, para cuándo está prevista la entrega del tercero.

A finales del próximo año. Con esa entrega, el Ejército del Aire dispondrá de una flota plenamente operativa, lo que refuerza nuestra autonomía estratégica y nuestra capacidad de actuar junto a aliados.

Más allá del desabastecimiento, ¿qué otras funciones aporta este avión a las Fuerzas Armadas: abastecimiento nocturno, perfiles oceánicos, combate sostenible...?

Su versatilidad y disponibilidad son enormes. Puede transportar personal o carga, realizar evacuaciones médicas o actuar en misiones humanitarias. Durante la pandemia, por ejemplo, el MRTT trasladó material sanitario y mascarillas desde distintos países.

El Ejército del Aire realizó recientemente un vuelo de más de 15 horas sobrevolando 12 países. Eso demuestra la fiabilidad y autonomía del avión, gracias a su capacidad de combustible —más de 111 toneladas—. Todo eso se traduce en mayor alcance, más tiempo en el aire y más posibilidades de misión.

El MRTT parte de una plataforma comercial A330-200, extremadamente fiable, con una disponibilidad del 98%. Nosotros la militarizamos para que pueda realizar abastecimiento en vuelo y cumplir con los requisitos operativos de defensa. Es un avión diseñado para misiones largas, nocturnas y transoceánicas.

Por último, si tuviera que destacar alguna de las características de este avión, desde Airbus siempre apuestan mucho por la innovación

Una parte esencial del ADN de este avión es la innovación que lo define. No creemos que, por ser hoy líderes a nivel mundial, debamos caer en la complacencia; al contrario, apostamos decididamente por seguir innovando para mantener ese liderazgo.

El MRTT es el único avión cisterna capaz de realizar repostaje automático mediante pértiga, y acabamos de certificar una operación de 24 horas de vuelo continuo, tanto de día como de noche. Es un hito técnico y operativo.

Estamos trabajando también para convertirlo en un nodo de comunicaciones aéreas, con capacidad de mando y control dentro del futuro sistema de combate aéreo europeo (FCAS). Esto le permitirá actuar como centro de enlace entre distintos aviones, drones o satélites.

Paralelamente, reforzamos sus sistemas de autoprotección y defensa electrónica, ampliando su capacidades. Todo ello hace del MRTT un avión no solo puntero hoy, sino preparado para la batalla del futuro.