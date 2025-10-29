Thales lanza Aurore, el mayor radar de vigilancia especial desplegado en Europa

Thales contribuye a la soberanía francesa reforzando sus capacidades de monitorización del entorno espacial en órbitas bajas. Thales

Thales acaba de conseguir un contrato de la Dirección General de Defensa (DGA) francesa para desarrollar, entregar y desplegar un nuevo sistema de radar terrestre denominado Aurore, el cual vigilará los satélites y los desechos en órbita baja desde la Tierra.

Este radar definido por 'software', que forma parte del programa ARES (Acción y Resiliencia Espacial), opera en la banda de Ultra Alta Frecuencia (UHF), que "proporcionará vigilancia continua y seguimiento múltiple simultáneo de numerosos objetos espaciales con un rápido tiempo de respuesta en órbita terrestre baja y la generación de una imagen de alta resolución del entorno espacial en tiempo real".

"La modularidad de su arquitectura será la columna vertebral de una hoja de ruta integral destinada a ampliar la cartera de productos con una nueva familia de radares UHF capaces de satisfacer las necesidades de múltiples misiones críticas, permitiendo la protección contra amenazas balísticas e hipersónicas emergentes", según Thales.

En el contexto de la "creciente" militarización del espacio, la compañía ha señalado que esta decisión marca un "hito importante" para la soberanía europea y francesa, al proporcionar capacidades de detección "sin precedentes" para mejorar las misiones de vigilancia espacial militar de las actividades en órbita baja.

Diseñado y fabricado en la planta de Thales en Limours, Aurore --que, de acuerdo con Thales, será "el mayor radar de vigilancia desplegado en Europa"-- también se beneficia de la experiencia adquirida en colaboración con varias pymes francesas.

"Con Aurore, el único radar de su tipo en Europa, Thales contribuye a la soberanía francesa reforzando sus capacidades de monitorización del entorno espacial en órbitas bajas. Aurore demuestra, una vez más, el liderazgo de Thales en el ámbito de los sistemas de vigilancia aérea y espacial".