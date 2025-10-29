Telespazio brindará conexión satelital a los buques de la Guardia Civil que combaten la inmigración irregular

Las claves nuevo Generado con IA Telespazio Ibérica ha firmado un contrato de tres años con la Guardia Civil para proporcionar conexión satelital de banda ancha a su flota marítima, facilitando comunicaciones seguras y estables. El acuerdo permitirá a cerca de 20 patrulleras y buques de la Guardia Civil operar eficazmente en la lucha contra la inmigración irregular y el rescate en el mar, cubriendo áreas desde el sur de Europa hasta el norte de África. Las embarcaciones contarán con una velocidad garantizada de 20 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, con una transferencia mensual de hasta 320 terabytes de datos, optimizando las operaciones de vigilancia y rescate. La tecnología de Telespazio se alinea con la estrategia europea de fortalecer capacidades en vigilancia y defensa, destacando la importancia de comunicaciones seguras para la gestión de fronteras y la protección de vidas en el mar.

Telespazio Ibérica ha resultado adjudicataria de un contrato con la Guardia Civil para dotar de conectividad satelital de banda ancha a parte de su flota marítima. Este acuerdo, con una duración de tres años y un valor cercano al millón de euros, permitirá a unas20 patrulleras y buques disponer de comunicaciones seguras, estables y de baja latencia. Estas capacidades son esenciales para mantener la operatividad en la lucha contra el tráfico de personas, la inmigración irregular y el rescate de vidas humanas en altamar.

Las unidades del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Semar) operan con frecuencia en aguas internacionales comprendidas entre el sur de Europa y el norte de África, un escenario complejo que exige sistemas de comunicación equivalentes a los de cualquier unidad terrestre.

En estas misiones, el acceso seguro e ininterrumpido a redes corporativas, servicios de voz, transmisión de vídeo y audio, así como aplicaciones de apoyo como la telemedicina o el seguimiento remoto de operaciones, resulta una condición indispensable para el éxito y la seguridad de las tripulaciones.

La situación migratoria en el Mediterráneo y el Atlántico refuerza la importancia de esta solución tecnológica. Según datos del Ministerio del Interior, hasta el 15 de octubre de este año llegaron a España por vía marítima 25.772 personas, muchas de ellas a bordo de embarcaciones precarias.

De ese total, más de 13.000 desembarcaron en Canarias. Solo en los primeros cuatro meses del año, las autoridades rescataron a más de 3.200 migrantes en aguas del Estrecho, del mar de Alborán y del archipiélago canario, lo que pone de relieve el esfuerzo continuado de los cuerpos de seguridad en estas áreas.

Ante esta situación, Telespazio -compañía propiedad de la italiana Leonardo y la francesa Thales- ofrece a través de este contrato prestaciones que, aseguran, superan ampliamente los requisitos operativos de la Guardia Civil. Cada embarcación contará con una velocidad mínima garantizada de 20 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, con una latencia media igual o inferior a 120 milisegundos.

Además, la compañía garantiza una capacidad de transferencia mensual de hasta 320 terabytes de datos por unidad, cifras que multiplican por diez las necesarias para el cumplimiento de las misiones en curso.

La incorporación de esta tecnología se enmarca en la estrategia europea para reforzar sus capacidades en vigilancia, defensa y respuesta ante emergencias. En este contexto, disponer de comunicaciones seguras y operativas en entornos marítimos remotos se ha convertido en un elemento esencial para la gestión de fronteras y la protección de vidas en el mar.

Telespazio mantiene una apuesta por las tecnologías duales con el objetivo de reforzar su participación en proyectos de interés estratégico. En línea con esta visión, la compañía ha incorporado recientemente como consejero estratégico al general retirado del Ejército del Aire y del Espacio, José María Juanas García, con el fin de consolidar su posición en el sector de la conectividad avanzada y la innovación para la seguridad nacional.