El nuevo destructor de misiles guiados 'Ted Stevens' supera las pruebas de mar y avanza hacia su incorporación a la US Navy

El 'Ted Stevens' se unirá próximamente a la flota de la US Navy, reforzando la capacidad de combate de superficie de Estados Unidos en un contexto internacional desafiante.

El buque cuenta con un radar de nueva generación Flight III AN/SPY-6(V)1 y el sistema de combate Aegis Baseline 10, mejorando su capacidad de detección y respuesta defensiva.

El destructor de misiles guiados 'Ted Stevens' ha completado exitosamente las segundas pruebas de mar, evaluando su sistema de propulsión, equipos de combate y sistemas críticos a bordo.

Ingalls Shipbuilding de Huntington Ingalls Industries (HII) ha completado con éxito las segundas pruebas de mar del destructor de misiles guiados 'Ted Stevens (DDG 128)', uno de los buques más avanzados de EEUU, previas a su próxima entrega a la United States Navy.

El destructor de la clase Arleigh Burke (DDG 51), que ya superó las primeras pruebas de mar a finales de septiembre, en el Golfo de México, ha superado las pruebas destinadas a evaluar el desempeño de su sistema de propulsión principal, sus equipos de combate y otros sistemas críticos a bordo.

Además pasó las verificaciones técnicas del casco, los sistemas mecánicos, eléctricos y de combate. Entre los puntos más destacados se comprobó el funcionamiento del radar de nueva generación Flight III AN/SPY-6(V)1, capaz de detectar amenazas aéreas y marítimas con mayor precisión, así como del sistema de combate Aegis Baseline 10, que integra y coordina la respuesta defensiva del navío.

Estas pruebas tienen como objetivo validar el rendimiento de los sistemas principales y confirmar que el buque cumple con los estrictos estándares operativos de la Marina estadounidense. Además, permiten verificar su fiabilidad y preparación antes de su incorporación definitiva a la flota.



Una vez completado el proceso de validación, el DDG 128 se unirá a la flota naval, fortaleciendo la capacidad de combate de superficie del país en un escenario internacional marcado por crecientes desafíos y competencia estratégica.

Los destructores clase Arleigh Burke Flight III representan la próxima generación de combatientes de superficie para la Marina de los Estados Unidos e incorporan una serie de modificaciones de diseño que, en conjunto, proporcionan una capacidad significativamente mejorada.

El citado destructor 'Ted Stevens (DDG 128)' es uno de los cinco de la serie Flight III más en construcción del proveedor global de defensa HII, junto al Jeremiah Denton (DDG 129), George M. Neal (DDG 131), Sam Nunn (DDG 133) y Thad Cochran (DDG 135), cuya quilla acaba de ser autenticada este 23 de octubre.

El nuevo destructor de misiles guiados de EEUU, Ted Stevens (DDG 128). HII

Hasta la fecha, el proveedor global de defensa HII ha entregado 35 destructores de la clase Arleigh Burke a la Marina de Estados Unidos, incluido el primer modelo Flight III, el USS Jack H. Lucas (DDG 125).

La compañía cuenta con una cartera de pedidos en construcción naval superior a los 45 mil millones de dólares (38.578 millones de euros) y una plantilla de más de 44.000 empleados.

El futuro destructor “Thad Cochran”

Continuando con el citado programa de destructores, la compañía también ha anunciado que en el astillero que HII Ingalls Shipbuilding tiene en Pascagoula (Misisipi) se acaba de poner, el 23 de octubre, la quilla del futuro destructor DDG 135 Thad Cochran, nombre que recuerda a un veterano de la Navy que llegó a ser senador durante cuarenta años, de 1978 a 2018.

A lo largo de su carrera, Cochran, inquebrantable defensor de las fuerzas armadas de EEUU, promovió prioridades esenciales de seguridad nacional, aseguró fondos de defensa indispensables para la construcción naval en todo el país y en Misisipi, y desempeñó un papel clave en la entrega de miles de millones en ayuda de recuperación a Misisipi tras el huracán Katrina en 2005.

La viuda de Cochran y madrina del buque, junto a Brian Blanchette, presidente de Ingalls Shipbuilding. HII

“El liderazgo del senador Cochran y su apoyo constante a Misisipi, incluido su empeño por mantener a los constructores navales de Ingalls en el corazón de la fuerza naval estadounidense, sentaron las bases del sólido programa que hoy continúa en Ingalls”, afirmó Brian Blanchette, presidente de Ingalls Shipbuilding.

Por su parte, Kay Cochran, esposa del senador y madrina del barco, destacó que la ceremonia fue “una ocasión trascendental que Thad habría valorado profundamente, especialmente al saber que un barco con su nombre se construye en el mismo astillero que él defendió en el Senado”.

Añadió que “me llena de orgullo presenciar este momento, sabiendo que el legado de servicio y compromiso de Thad con nuestra nación quedará encarnado en este buque durante las próximas décadas.”