El Gobierno autoriza la compra de 45 cazas Hürjet turcos para la instrucción de pilotos por 3.120 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de 45 cazas turcos Hürjet de instrucción para sustituir a las actuales aeronaves de entrenamiento de pilotos F-5 del Ejército del Aire y del Espacio, por un valor estimado de 3.120 millones de euros.



El programa denominado Sistema de Enseñanza Integrado en Vuelo Avanzado se basa en la plataforma Hürjet desarrollada por Turkish Aerospace con una configuración adaptada a las necesidades del Ejército del Aire y del Espacio desarrollada por la industria aeronáutica y de defensa nacional, en colaboración con otros actores.

Estos contratos responden a la necesidad de España de renovar la flota de cazas de entrenamiento. Los actuales F-5 basados en Talavera la Real acumulan décadas de servicio como aeronave de instrucción previa al salto de los pilotos hacia los Eurofighter y F-18, que actualmente conforman los grupos de guerra aéreos.



El programa, según el real decreto 848/2025 de 23 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un día después, incluye la adquisición de hasta 45 aeronaves producidas en las instalaciones de Turkish Aerospace, que se reconvertirán para adaptarlas a las necesidades de la fuerza aérea española.



La conversión a la versión españolizada será realizada por Airbus Defence and Space España, que actuará como empresa coordinadora y tractora de la industria aeronáutica nacional participante en el programa.



La prefinanciación del Ministerio de Industria se otorgará a Airbus, que transferirá la financiación a la UTE formada por esta compañía y Turkish Aerospace, según figura en el real decreto.

Está prevista la entrega de un primer conjunto de aviones en 2028 para empezar a familiarizarse y entrenar en la plataforma en el curso 2029/2030.



En paralelo se desarrollará e integrará la configuración española para que las primeras aeronaves estén disponibles a partir de 2031.



El contrato tendrá una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2035, sin posibilidad de prórroga.



El nuevo sistema de entrenamiento al completo se desplegará en la base aérea de Talavera la Real (Badajoz), donde se ubica la Escuela de Caza y Ataque y se prevé una vida operativa de al menos 30 años.



El Gobierno justifica esta adquisición en la necesidad de satisfacer los requisitos del Ejército del Aire y del Espacio, necesarios para una actualización, ampliación y renovación de las capacidades en la instrucción de pilotos de caza y ataque, orientada a garantizar una preparación adecuada en los nuevos y complejos escenarios de seguridad, señala la referencia del Consejo de Ministros.