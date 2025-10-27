India reforzará su poder militar tras aprobar adquisiciones de armamento por valor de 8.400 millones de euros

La India da un nuevo paso en su modernización militar al aprobar adquisiciones por unos 9.000 millones de dólares (8.400 millones de euros) destinadas a reforzar la capacidad operativa y de combate de sus Fuerzas Armadas.

Así lo ha acordado el Consejo de Adquisiciones de Defensa (DAC), presidido por el ministro de Defensa Rajnath Singh, donde se autorizaron múltiples proyectos que cubren al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la India.

En concreto, aprobó para el Ejército indio la Aceptación de Necesidad (AoN) de varios proyectos estratégicos clave, entre ellos el Sistema de Misil Nag (sobre orugas) Mk-II. Se trata de un misil antitanque de tercera generación desarrollado por la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa (DRDO), diseñado bajo el principio “dispara y olvida” (fire and forget), lo que le permite atacar blancos sin requerir guiado posterior al lanzamiento.

Puede operar en todo tipo de condiciones climáticas y presenta un alcance estimado entre 7 y 10 kilómetros, superando ampliamente a la versión anterior del Nag Mk I.

Además, puede ser lanzado tanto desde el tanque Zorawar como desde el sistema NAMICA (Nag Missile Carrier), ofreciendo una plataforma versátil y eficaz para neutralizar vehículos blindados, búnkeres y posiciones fortificadas, incrementando su precisión y poder de fuego en el campo de batalla.

También se acordó la adquisición del Sistema Móvil Terrestre de Inteligencia Electrónica (GBMES) y una nueva flota de Vehículos de Alta Movilidad (HMV) equipados con grúas para manejo de materiales, que permitirá optimizar la logística y el transporte de equipos, garantizando operaciones más eficientes y seguras en terrenos de difícil acceso.

En paralelo, el sistema GBMES ampliará las capacidades de inteligencia electrónica (ELINT) del país mediante vigilancia continua de las emisiones enemigas, mejorando la detección y respuesta ante amenazas.

Plataformas de desembarco

La Armada india también saldrá muy reforzada en su proceso de modernización tras la aprobación de adquisición de los Buques de Plataforma de Desembarco (LPD), cañones navales de superficie de 30 mm (NSG), torpedos avanzados ligeros (ALWT), sistemas electro-ópticos de búsqueda y rastreo por infrarrojos (EO-IRST) y munición inteligente para el cañón rápido de 76 mm.

Los nuevos LPD reforzarán la capacidad de la Marina en operaciones anfibias y misiones conjuntas con el Ejército y la Fuerza Aérea, además de desempeñar un papel clave en labores de mantenimiento de la paz y operaciones humanitarias o de respuesta ante desastres (HADR).

Recreación por IA del Torpedo Electrónico de Gran Peso (EHWT) diseñado para operaciones submarinas.

Por su parte, los torpedos ALWT —desarrollados por el Laboratorio Científico y Tecnológico Naval (NSTL) de la DRDO— podrán atacar submarinos convencionales, nucleares y de pequeño tamaño, incrementando considerablemente el poder de disuasión y la eficacia de la India en la guerra submarina.

A su vez, la incorporación de los cañones navales de 30 mm incrementará la capacidad operativa de la Armada y la Guardia Costera en misiones de baja intensidad y operaciones antipiratería en el Océano Índico.

Ataque de largo alcance

Para la Fuerza Aérea India (IAF), se ha dado luz verde al desarrollo del Sistema Colaborativo de Saturación y Destrucción de Objetivos de Largo Alcance (CLRTS/DS), junto con varios proyectos adicionales destinados a fortalecer las capacidades estratégicas del país.

El CLRTS/DS está diseñado para ejecutar despegues autónomos, navegación, detección de objetivos y entrega de cargas útiles con alta precisión.

Este sistema representa un paso decisivo en la expansión de la capacidad india para ataques de largo alcance y operaciones de precisión, incorporando avanzadas funciones de inteligencia artificial y control autónomo que aumentan la flexibilidad y eficacia en el campo de batalla.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, estas adquisiciones se enmarcan en la estrategia nacional de modernización militar, orientada a impulsar la fabricación local y consolidar la autosuficiencia del país en materia de defensa.