Turquía presiona para obtener cazas Eurofighter Typhoon y F-35 con los que reforzar su defensa aérea y su influencia

La adquisición de F-35 enfrenta obstáculos debido a sanciones de EE. UU. por la compra de sistemas S-400 rusos.

Ankara firmó un preacuerdo para 40 Eurofighter Typhoon, incluyendo 12 de segunda mano de Catar y Omán, y 28 nuevos en el futuro.

Turquía quiere reforzar su espacio aéreo y por ello ha propuesto a sus socios europeos y a Estados Unidos diversas vías para obtener rápidamente aviones de combate avanzados, en un intento por recuperar terreno frente a rivales regionales como Israel.

Miembro de la OTAN y poseedora del segundo mayor ejército de la Alianza, Ankara pretende aprovechar el mejor momento de sus relaciones con Occidente en años para reforzar su flota con 40 cazas Eurofighter Typhoon, por los que ya firmó un preacuerdo en julio.

De momento, podría adquirir de forma inmediata una docena de cazas Eurofighter Typhoon de segunda mano, procedentes de Catar y Omán, con el fin de cubrir sus necesidades más urgentes a los que se sumarían otros 28 nuevos cazas en los próximos años, a la espera de un acuerdo de compra definitivo.

Además, también quiere conseguir los ansiados cazas F-35 fabricados en EEUU por Lockheed Martin. Sin embargo, la adquisición de los avanzados F‑35 por parte de Turquía sigue siendo un desafío. Desde 2020, Ankara está vetada para comprar estos cazas tras la imposición de sanciones CAATSA por Washington, en represalia por la compra turca de sistemas de defensa antiaérea rusos S‑400.

Pese a la falta de avances en la última reunión entre el presidente Recep Tayyip Erdogan y Donald Trump en la Casa Blanca, Turquía busca aprovechar la solidez de la relación personal entre ambos mandatarios. El reciente protagonismo de Erdogan para facilitar el acuerdo de alto el fuego en Gaza añade un elemento estratégico a las negociaciones.

Fuentes cercanas al proceso apuntan a que Ankara ha explorado mecanismos como una posible exención presidencial para superar las sanciones y destrabar el asunto del S‑400, lo que permitiría avanzar en la ansiada compra de los F‑35.

Actualmente, la posesión turca de los S‑400 es el principal obstáculo reconocido por ambas partes, que, sin embargo, han expresado en público su intención de alcanzar una solución.

"Soluciones creativas"

Una exención provisional podría estrechar la cooperación defensiva y ayudaría a suavizar las reticencias del Congreso estadounidense hacia Turquía, según fuentes oficiales. “Ambos países saben que es necesario resolver el CAATSA, ya sea a través de una exención presidencial o una decisión del Congreso. Esa es una cuestión que compete a Estados Unidos”, declaró Harun Armagan, vicepresidente de Asuntos Exteriores del gobernante AKP.

El Ministerio de Exteriores de Turquía y la Casa Blanca han evitado pronunciarse públicamente sobre la posibilidad de activar la exención o los avances sobre el S‑400.

Desde el Departamento de Estado, fuentes reconocen la importancia estratégica de Turquía y aseguran que la administración Trump busca “soluciones creativas” para todos los frentes abiertos, aunque sin concretar medidas.

Respecto al acuerdo separado para la compra de 40 F‑16, aviones de generación anterior, persisten las preocupaciones turcas sobre el coste y su interés por los modelos más avanzados como el F‑35.

Eurofighter Typhoon

Turquía está cerca de cerrar un acuerdo con el Reino Unido y otros países europeos para recibir de forma inmediata 12 cazas Typhoon de segunda mano, procedentes de antiguos compradores como Catar y Omán, con el fin de cubrir sus necesidades más urgentes, según Reuters.

El consorcio Eurofighter está formado por cuatro gravdes empresas aeroespaciales de Europa: Airbus Defence and Space (Alemania y España), BAE Systems (Reino Unido) y Leonardo S.p.A. (Italia), avalaría esta operación de venta de aeronaves usadas, que incluiría además el suministro de 28 nuevos cazas en los próximos años, a la espera de un acuerdo de compra definitivo, indicó la misma fuente.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, tiene previsto abordar la propuesta durante sus visitas a Catar y Omán esta semana, centrando las negociaciones en el número de aparatos, los precios y los plazos de entrega.

Posteriormente, Erdogan recibiría al primer ministro británico, Keir Starmer, y al canciller alemán, Friedrich Merz, antes de que finalice el mes, momento en que podrían firmarse los acuerdos, según fuentes diplomáticas.

Un portavoz del Gobierno británico declaró a Reuters que el memorando de entendimiento firmado en julio entre Londres y Ankara allana el camino “para un pedido multimillonario de hasta 40 aeronaves”, y añadió: “Esperamos cerrar pronto los detalles finales del contrato.”

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, quien visitó Ankara la semana pasada, manifestó que Berlín apoya la adquisición y afirmó después al canal NTV que el acuerdo podría concretarse antes de fin de año.

Según señala Reuters, desde el Ministerio de Defensa turco señalaron que aún no se ha alcanzado un acuerdo final, aunque las conversaciones con Reino Unido avanzan en una “dirección positiva”, y subrayaron que los demás miembros del consorcio también respaldan la operación. Catar y Omán no han ofrecido comentarios por el momento