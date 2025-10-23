Rusia califica de "profundamente desestabilizadoras" las maniobras nucleares de la OTAN en Europa

Un F-16 durante unas maniobras de la OTAN en 2023 en Italia (archivo) Giuseppe Lami Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Rusia critica las maniobras nucleares de la OTAN en Europa, calificándolas de "profundamente desestabilizadoras", que involucran a 14 países y 2,000 efectivos. La OTAN asegura que las maniobras tienen como objetivo mantener la preparación y no están relacionadas con eventos mundiales actuales, además de no usar armas reales. Vladimir Putin supervisa ejercicios de fuerzas nucleares estratégicas de Rusia, que incluyen lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y de crucero. Las maniobras rusas se realizan en medio de tensiones por la invasión de Ucrania y ante la falta de avances diplomáticos, con peticiones de apoyo militar a Estados Unidos.

Rusia ha calificado este jueves de "profundamente desestabilizadoras" las maniobras nucleares anuales iniciadas el 13 de octubre por la OTAN, que implican a catorce países miembro y 2.000 efectivos en entrenamientos aéreos sobre el mar del Norte, con 60 aeronaves que pueden transportar ojivas nucleares.

"La existencia de esta práctica de misiones nucleares conjuntas en el marco de las cuales los países de la alianza mejoran regularmente sus capacidades en el uso colectivo de armas nucleares estadounidenses desplegadas en Europa contra el territorio de Rusia y los aliados de Rusia es profundamente desestabilizadora", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

"Por supuesto, no pretendemos ignorar estos asuntos. Los analizamos de cerca para tenerlos en cuenta en nuestra propia planificación militar, incluidos los aspectos relevantes de la disuasión nuclear", ha manifestado durante una rueda de prensa, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El ejercicio militar tiene lugar sobre el mar del Norte, en los espacios aéreos de Dinamarca y Reino Unido, además de Países Bajos y Bélgica, que ejercen de anfitriones de los efectivos que toman parte de las maniobras.

La OTAN ya anunció que las maniobras, que durarán dos semanas, eran para “mantener la preparación y garantizar la transparencia en torno a su postura nuclear”, e insistió en que “no está relacionada con ningún acontecimiento mundial actual” ni se utilizan en ella armas reales.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó el miércoles unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas de Moscú, unos ejercicios que implicaron a componentes terrestres, marítimos y aéreos e incluyeron prácticas sobre el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y misiles de crucero.

En esta edición, el Ejército ruso realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Yars desde el cosmódromo de Plesetsk, cerca del círculo polar ártico, con destino a un campo de entrenamiento en Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso.

También se lanzó un misil balístico Sineva, con un alcance de hasta 11.500 km, desde un submarino en el mar de Barents, precisó el Kremlin en un comunicado. Misiles de crucero fueron disparados por bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS.

Las autoridades de Rusia llevan a cabo este tipo de maniobras de forma regular para comprobar sus capacidades y disposición ante posibles amenazas.

Estas últimas llegan en medio de las tensiones por la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, y ante la falta de avances en el plano diplomático, incluidas peticiones de Kiev a Estados Unidos para que le entregue misiles Tomahawk.