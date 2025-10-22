2 cazas Eurofighter y un A400M españoles participan ya en la operación Centinela Oriental de la OTAN contra los drones rusos

Las claves nuevo Generado con IA España contribuye a la operación Centinela Oriental de la OTAN con dos cazas Eurofighter y un avión cisterna A400M desde la base de Siauliai, Lituania. La operación Centinela Oriental fue lanzada en respuesta a las violaciones del espacio aéreo por drones rusos en varios países bálticos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció la iniciativa para fortalecer la postura militar en el flanco oriental de la Alianza. El Ejército del Aire y del Espacio español ya participa en la misión de policía aérea del Báltico, y reforzará la defensa aérea ante las injerencias rusas.

Dos cazas Eurofighter y un avión cisterna españoles desplegados en la base de Siauliai (Lituania) ya se han integrado a la operación Centinela Oriental puesta en marcha por la OTAN a mediados de septiembre como respuesta a la violación del espacio aéreo aliado por parte dedrones rusos.

Según informa el Estado Mayor de la Defensa, el Destacamento Aéreo Táctico Vilkas del Ejército del Aire y del Espacio, España ya participa con dos cazas Eurofighter del Ala 11 (Morón, Sevilla) y un avión cisterna A400M del Ala 31 (Zaragoza) desde Lituania, donde actualmente se encuentran las aeronaves asignadas al refuerzo de la policía aérea del Báltico.

Hasta ahora, ocho cazas Eurofighter del Ala 11 del Ejército del Aire y del Espacio cumplían con esta misión de policía aérea. España destinará dos de estas aeronaves -así como en avión cisterna del Ala 31- en la nueva operación Centinela Oriental, y seguirán operando desde la base aérea de Siauliai.

El anuncio de esta nueva iniciativa militar para combatir a los drones rusos lo realizó el pasado 12 de septiembre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien subrayó en rueda de prensa que "La OTAN está lanzando Centinela oriental para potenciar nuestra postura militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental".

Ese mismo día España avanzó su intención de participar en esta nueva operación, en solidaridad con los aliados después de que dos días antes, en palabras de Rutte, se sufriera "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto".

"La imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental es cada vez más frecuente. Hemos visto drones violar nuestro espacio aéreo en Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Sea intencionado o no, es peligroso e inaceptable", aseveró.

En concreto, España ofreció a la OTAN tres cazas Eurofighter, un sistema radar y un avión de transporte A400M para su participación en Centinela Oriental, según avanzó el Ministerio de Defensa.

Drones y GPS

El despliegue se desarrolla en los términos que estaban previstos inicialmente. España destinará parte de los recursos que hasta ahora formaban parte de la misión de policía aérea que la Alianza Atlántica desarrolla en los países bálticos.

Precisamente ese fue uno de los asuntos que abordaron las ministras de Defensa de España, Margarita Robles, y de Lituania, Dovile Sakaliene, en una visita de la primera a la base aérea de Siaulai el pasado mes de septiembre.

Sakaliene pidió que los cazas de la OTAN pasen de ejercer funciones de policía aérea [destinada a la disuasión e interceptación] a la “defensa aérea” ante las continuas injerencias de drones rusos.

De hecho, el pasado 24 de septiembre, un avión del Ejército del Aire y del Espacio en el que volaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, con destino a Lituania, en concreto, un A330 MRTT, también fue víctima de un intento de perturbación de su sistema GPS cuando volaba sobre el mar Báltico, en espacio aéreo internacional, y a 20 millas de Kaliningrado, región rusa en Europa.