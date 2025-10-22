EM&E Group muestra sus capacidades tecnológicas y productivas: robots aunav, C-UAS o el vehículo FEROX

La fabricación del vehículo FEROX se realizará íntegramente en Linares, fortaleciendo la industria nacional de defensa.

La exhibición incluyó el vehículo FEROX 6x6 y robots aunav, diseñados para aplicaciones de defensa, seguridad y apoyo operativo.

EM&E Group mostró sus capacidades tecnológicas y productivas en una jornada de puertas abiertas, destacando sus sistemas robóticos y capacidades C-UAS.

EM&E Group, la comapñía presidida por Javier Escribano, ha celebrado este martes una jornada de puertas abiertas para medios de comunicación, en la que ha mostrado sus principales capacidades tecnológicas, productivas y operativas.

La cita incluyó una visita a sus instalaciones en Alcalá de Henares y una demostración dinámica en el campo de pruebas de El Viso, donde la compañía exhibió vehículos terrestres no tripulados (UGV), sistemas robóticos de intervención y apoyo multimisión, capacidades C-UAS y el FEROX, el nuevo vehículo 6x6, -de diseño originario catarí- que EM&E fabricará íntegramente en su planta de Linares.

Concretamente, en la exhibición en El Viso contó con tres robots aunav, fabricados íntegramente en las instalaciones que el grupo tiene en Binéfar (Huesca), referentes en el campo de los sistemas no tripulados terrestres (UGV) para aplicaciones de defensa, seguridad y apoyo operativo.

Uno de los sistemas que han participado en la exposición ha sido el aunav NEO en distintas configuraciones. Los asistentes han podido ver una versión en configuración camilla y otra con brazo de desactivación, lo que demuestra la capacidad multimisión de este sistema, muy útil para misiones de reconocimiento EOD/IED, NRBQ, apoyo logístico o evacuación de heridos, entre otros.

La versión con brazo ha realizado con éxito una demostración, realizando maniobras de manipulación con alta precisión, al poder abrir un coche y sacar una mochila de su interior.

Aunav NEO EM&E

Estos robots son ampliamente utilizados para misiones de desactivación de explosivos y están presentes no solo en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil o la UME, sino en multitud de países, principalmente del sudeste asiático.

El tercer robot presente en la exhibición ha sido el aunav BEST, un nuevo UGV que permite integrarle cargas de pago más pesadas, como una estación remota GUARDIAN ASPIS, lo que permite ampliar sus capacidades operativas.

Capacidades C-UAS

Durante la exposición, EM&E Group también ha presentado sus capacidades C-UAS, mostrando dos soluciones completas modulares y escalables, diseñadas para detectar y neutralizar amenazas aéreas no tripuladas en entornos fijos o móviles.

Los asistentes han podido ver dos soluciones, una más ligera con su estación remota GUARDIAN 2.0 sobre un vehículo VAMTAC, y una más grande con una estación SENTINEL 30, originariamente naval y adaptada al ámbito terrestre, sobre un camión 6x6.

Ambas torres formaban parte de un sistema de sistemas, donde podían verse, entre otros, una serie de radares y sistemas electroópticos, como el OTEOS -S, capaces de integrarse con diferentes C2, dando lugar a una solución antidrón integrada y completamente española, en colaboración con la industria nacional.

El FEROX, un blindado 6x6

La visita ha finalizado con una demostración dinámica del FEROX, el nuevo vehículo 6x6, que la compañía fabricará íntegramente en Linares, impulsando el fortalecimiento del tejido industrial nacional.

Este vehículo blindado, de 7 toneladas, y capaz de alcanzar los 100 km por hora, representa un salto cualitativo en movilidad táctica, protección y potencia de fuego. Además, su arquitectura modular, protección balística y contraminas de vanguardia lo convierten en una plataforma adaptable a operaciones de alta intensidad en entornos hostiles, tanto convencionales como asimétricos.

La fabricación y ensamblaje de este vehículo en España, será posible en virtud del acuerdo firmado durante la feria IDEX 2025 en Abu Dhabi entre EM&E Group y NIMR automotive (NIMR), entidad del grupo EDGE y líder mundial en el diseño y fabricación de estos vehículos blindados de alto rendimiento.

Este acuerdo contempla la transferencia de conocimiento y la progresiva industrialización nacional del vehículo, con autoridad de diseño, reforzando así la soberanía tecnológica y el tejido productivo del sector de defensa en España.

6 áreas estratégicas

Escribano Mechanical & Engineering concentra su actividad en seis áreas estratégicas dentro del sector de defensa. La primera es la fabricación de torres autónomas de disparo para buques y vehículos de combate, entre ellas las reconocidas Guardian y Sentinel.

También destaca en el desarrollo de robots especializados para tareas de desminado y otras misiones operativas en el frente.

Otro de sus pilares es el sistema de lanzacohetes de artillería de campaña SILAM, actualmente afectado por la ruptura tecnológica con Israel, que obliga a prescindir del sistema de lanzamiento PULS, con patente en Tel Aviv.

La compañía participa además en el programa de blindados 8x8 Dragón, de los que el Ejército de Tierra acaba de recibir los 11 primeros en su versión de zapadores y suministra sistemas ópticos de vigilancia a la Guardia Civil.

Finalmente, trabaja en la fabricación de espoletas de munición guiada, una tecnología que permite transformar proyectiles convencionales en armamento inteligente.

Córdoba un punto destacado

En todos estos desarrollos hay varios puntos geográficos españoles señalados por la compañía para expandir su actividad en los próximos años. Córdoba, con 20 millones de euros de inversión, es ahora el más destacado.

En el mismo emplazamiento en el que irá la Base Logística del Ejército (EGLET), Escribano está aumentando una planta industrial desde los 14.000 metros cuadrados actuales hasta 23.000, y espera aumentar su plantilla de 180 personas hasta superar las 200, entre personal de ingeniería y producción "en año y medio", según los cálculos del presidente de EM&E.

Otro punto sería Barcelona, donde Escribano ha centrado sus trabajos de desarrollo de software e inteligencia artificial para robótica. Y en ese campo se integra la entrada de Escribano en el capital de la catalana IDEADET, con sede en Viladecans, el pasado verano comprando un 5% de la firma.

Cádiz, con la oficina técnica del sistema de vigilancia de fronteras SIVE, y Valencia, donde reside otra de las adquisiciones de la compañía, Das Photonics, su fábrica de productos de guerra electrónica.

Igualmente, se mencionó la existencia de una oficina en Bruselas que "nos está dando mucha visión y mucha entrada en programas de I+D europeos", aseguró Javier Escribano. Algunos de estos programas se desarrollan en el centro de I+D en el edificio "La Curtidora", en Avilés (Asturias), donde unas 20 personas trabajan en programas de desarrollo y tecnología en colaboración con empresas europeas.