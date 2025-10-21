El Grupo Táctico Multinacional ‘San Quintín’ culmina con éxito el ejercicio BETA de combate multidominio en Eslovaquia

Las claves nuevo Generado con IA El Grupo Táctico Multinacional ‘San Quintín’ completó con éxito el ejercicio BETA en Eslovaquia, fortaleciendo su preparación operativa y capacidad de integración en el marco aliado. Durante el ejercicio, las unidades enfrentaron un enemigo tecnológicamente avanzado y la amenaza de sistemas aéreos no tripulados, requiriendo alta coordinación y adaptación. El ejercicio contó con el apoyo de helicópteros de ataque españoles, reforzando la operatividad del IV Cuerpo de Ejército de la OTAN y mejorando la interoperabilidad entre España, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

El Grupo Táctico Multinacional (MN BG) ‘San Quintín’ —perteneciente al contingente español de la rotación Eslovaquia IV— ha llevado a cabo un ejercicio BETA en el área de instrucción de Lešť (Eslovaquia). Uno de los hitos más relevantes del programa anual de adiestramiento del grupo, que continúa fortaleciendo su preparación operativa y su capacidad de integración en el marco aliado.

El ejercicio BETA se suma al simulacro Strong Lineage, desarrollado en junio, y precede al esperado CERTEX, la prueba definitiva que permitirá al MN BG ‘San Quintín’ alcanzar la certificación de la OTAN durante la primera semana de noviembre, tal y como marca el calendario previsto.

Durante su desarrollo, las unidades del Battlegroup —que está bajo el mando del teniente coronel Oscar Antonio Muñoz Arcos— se enfrentaron a un escenario de combate multidominio, caracterizado por la presencia de un enemigo tecnológicamente avanzado y por la amenaza constante de sistemas aéreos no tripulados.

Esta situación ha exigido un elevado nivel de coordinación, capacidad de adaptación y trabajo conjunto entre todas las naciones participantes.

Además, el ejercicio ha contado con el apoyo de medios aéreos españoles desplegados en Kuchyña (Eslovaquia), y que son un capacitador clave para la operatividad del IV Cuerpo de Ejército de la OTAN. Concretamente, participaron dos helicópteros de ataque ‘Tigre’ y un NH-90 ‘Caimán’, que proporcionaron cobertura y apoyo aéreo a las fuerzas terrestres.

El ejercicio ha permitido reforzar los procedimientos de mando y control, consolidar las capacidades de combate de alta intensidad y, especialmente, mejorar la interoperabilidad entre los cuatro países que integran el Grupo Táctico: España, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

Asimismo, la integración de sus sistemas, tácticas y procedimientos operativos demostró el alto grado de cohesión y eficacia alcanzado por las unidades bajo el liderazgo español.

Según el teniente coronel Muñoz Arcos, "este ejercicio BETA ha puesto de manifiesto el compromiso, la profesionalidad y la capacidad de nuestras tropas para operar como una sola fuerza aliada, plenamente preparada para cumplir la misión encomendada en el marco de la defensa colectiva de la OTAN".

Ejercicio de Fuego con AMP 12,70 mm Emad

Participación española en Eslovaquia

El 20 de enero de 2024, las Fuerzas Armadas españolas iniciaron el despliegue progresivo de personal y medios en Eslovaquia, en el marco del compromiso de España con la defensa colectiva de la OTAN. Actualmente, el país lidera la conformación de la Brigada Multinacional de la Alianza (MN BDE SVK) y mantiene de forma permanente una Task Force multinacional en la localidad de Lešť.

Durante el primer semestre de 2024, las unidades españolas se establecieron sobre el terreno, aportando las capacidades requeridas por la OTAN para reforzar la disuasión y la defensa en el flanco oriental. Desde el 1 de julio, España asumió además el mando de la Task Force multinacional, relevando a la República Checa.

A esta misión conjunta se han sumado Eslovaquia, Eslovenia, Portugal y la propia República Checa, que, bajo liderazgo español, completan el despliegue aliado en el país centroeuropeo.

Con esta presencia en el este de Europa, España reafirma su papel como aliado comprometido y fiable, aportando fuerzas y capacidades en cumplimiento de los compromisos asumidos con las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

El despliegue constituye un ejemplo claro del compromiso de las Fuerzas Armadas españolas con la estabilidad, la cooperación y la defensa colectiva dentro del marco de la OTAN.