El Gobierno alemán se plantea encargar otros 15 cazas F-35 a EEUU para cumplir con las exigencias de la OTAN

Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, tiene la intención de encargar 15 cazas F-35 adicionales al fabricante estadounidense Lockheed Martin y así cumplir con el aumento del gasto en defensa comprometido por todos los países de la OTAN en la Cumbre de La Haya.

Alemania está muy implicada en su programa de rearme, que incluye triplicar su presupuesto de defensa en apenas cinco años, hasta alcanzar los 153.000 millones de euros en 2029 (el 3,5% de su PIB).

Por ello, el Gobierno alemán tiene previsto adquirir estos cazas F-35, cuyo coste ascendería a unos 2.500 millones de euros, según asegura la revista Spiegel, y confirma Reuters, citando fuentes parlamentarias de la comisión de presupuesto.



Esta iniciativa también va en consonancia con la idea de la Alianza de reforzar significativamente sus planes de defensa y disuasión debido a la amenaza rusa, donde la superioridad aérea se considera un elemento central del nuevo concepto. Algo en lo que también coincide la hoja de ruta avanzada la semana pasada por la Unión Europea.

La Bundeswehr ha encargado hasta ahora 35 cazas furtivos F-35, a los que se sumarían estos 15, cuya entrega está prevista a partir de 2027. Con su llegada, la Luftwaffe iniciará el reemplazo progresivo de los veteranos Tornado, en servicio desde hace más de cuatro décadas.

Modernización

La modernización de la flota aérea alemana tiene una relevancia estratégica significativa. Los F-35 no solo aportarán capacidades tecnológicas avanzadas en defensa y reconocimiento, sino que también asumirán una función clave dentro del marco de la disuasión nuclear de la OTAN.