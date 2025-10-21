El Gobierno alemán se plantea encargar otros 15 cazas F-35 a EEUU para cumplir con las exigencias de la OTAN
La Bundeswehr ha encargado hasta ahora 35 cazas furtivos F-35, cuya entrega está prevista a partir de 2027. Con su llegada, la Luftwaffe iniciará el reemplazo progresivo de los veteranos Tornado.
Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, tiene la intención de encargar 15 cazas F-35 adicionales al fabricante estadounidense Lockheed Martin y así cumplir con el aumento del gasto en defensa comprometido por todos los países de la OTAN en la Cumbre de La Haya.
Alemania está muy implicada en su programa de rearme, que incluye triplicar su presupuesto de defensa en apenas cinco años, hasta alcanzar los 153.000 millones de euros en 2029 (el 3,5% de su PIB).
Por ello, el Gobierno alemán tiene previsto adquirir estos cazas F-35, cuyo coste ascendería a unos 2.500 millones de euros, según asegura la revista Spiegel, y confirma Reuters, citando fuentes parlamentarias de la comisión de presupuesto.
Esta iniciativa también va en consonancia con la idea de la Alianza de reforzar significativamente sus planes de defensa y disuasión debido a la amenaza rusa, donde la superioridad aérea se considera un elemento central del nuevo concepto. Algo en lo que también coincide la hoja de ruta avanzada la semana pasada por la Unión Europea.
La Bundeswehr ha encargado hasta ahora 35 cazas furtivos F-35, a los que se sumarían estos 15, cuya entrega está prevista a partir de 2027. Con su llegada, la Luftwaffe iniciará el reemplazo progresivo de los veteranos Tornado, en servicio desde hace más de cuatro décadas.
Modernización
La modernización de la flota aérea alemana tiene una relevancia estratégica significativa. Los F-35 no solo aportarán capacidades tecnológicas avanzadas en defensa y reconocimiento, sino que también asumirán una función clave dentro del marco de la disuasión nuclear de la OTAN.
En caso de conflicto, estos aviones estarían preparados —al igual que los Tornado actuales— para portar y lanzar armas nucleares estadounidenses almacenadas en territorio alemán.
Alemania también ha ampliado su apuesta por la aviación europea con el encargo de 20 cazas Eurofighter adicionales a Airbus. La compañía ensamblará las aeronaves en su planta de Manching, en el sur del país, y prevé entregarlas entre 2031 y 2034.
Según anunció Airbus, este nuevo contrato refuerza el papel central del Eurofighter en la estrategia de defensa alemana y dentro de las capacidades colectivas de la OTAN.
“Este pedido es otra prueba de la importancia del Eurofighter para la Fuerza Aérea alemana y del papel estratégico que desempeña en la defensa aérea de nuestro país y en las capacidades de la Alianza Atlántica”, destacó Mike Schoellhorn, consejero delegado de la división de defensa de la compañía, en un comunicado.
Con todas estas adquisiciones, Alemania sustituirá su flota de 85 cazas Tornado, en un paso que refuerza su compromiso con la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica y marca un salto cualitativo en su capacidad operativa a la espera del futuro avión de combate de sexta generación, el FCAS.
Ya lo negó en julio
En julio, Berlín negó sus planes de adquirir 15 cazas F-35 adicionales, aunque ahora, en el contexto de un significativo aumento del presupuesto para la compra de armas, en el marco de lo comprometido por todos los países de la OTAN, ha vuelto a poner este asunto sobre la mesa.
En aquel momento, una fuente militar declaró a Reuters que la idea de adquirir 15 cazas F-35 más había formado parte de conversaciones previas. Cualquier decisión de comprar más aviones F-35 podría reavivar las tensiones entre Alemania y Francia, que han mantenido un desacuerdo sobre su proyecto de cazas FCAS (o SCAF en francés), que atraviesa dificultades.
Desde la perspectiva de la Fuerza Aérea, la adquisición de más F-35 es esencial. En círculos de seguridad, se afirmó que solo con una flota mayor, la Bundeswehr podría cumplir con los nuevos requisitos de la OTAN.
De confirmarse esa compra de 15 F-35 adicionales, Alemania seguiría los pasos de Dinamarca conocidos este mismo mes sobre la ampliación de su propio pedido de 27 aviones con otros 16 más, hasta hacerse con una flota de 43.