España lidera en Canarias el mayor escenario de combate aéreo del año, en el ejercicio Ocean Sky 2025

Las claves nuevo Generado con IA España lidera el ejercicio Ocean Sky 2025 en Canarias, donde se realizarán combates aéreos simulados con la participación de varios países de la OTAN. Participan cazas de Estados Unidos, Alemania, Grecia, Portugal y la India, incluyendo F-18M, Eurofighter, F-16 y Sukhoi Su-30MKI, en un entorno de entrenamiento complejo. El objetivo principal es mejorar la interoperabilidad, liderazgo táctico y cooperación internacional, garantizando la seguridad colectiva en el espacio aéreo europeo.

Los cielos de Canarias se convertirán hasta finales de mes en un gran campo de entrenamiento aéreo, en el ejercicio Ocean Sky, donde España pondrá a prueba la preparación de sus pilotos en combates simulados frente a cazas de otros países.

Participan cazas F-18M, Eurofighter, F-16 C/D B50, F-16 Fighting Falcon M, y F-15E de cuatro países aliados de la OTAN —Estados Unidos, Alemania, Grecia y Portugal—, junto a los avanzados Sukhoi Su-30MKI de la Fuerza Aérea India, de diseño ruso.

El Ejército del Aire y del Espacio español, contará con la participación de las alas 11, 12, 14, 15, 31 y 46, que desplegarán aviones Eurofighter Typhoon y F-18M.



A todos ellos, les ofrecen asistencia en vuelo así aviones cisterna MRTT, KC-767, KC-30M, A-332 y A400M, configurando una fuerza multinacional de más de medio centenar de aeronaves, orientada al refuerzo de la interoperabilidad y la cooperación entre aliados.



Estas maniobras transformarán los cielos del Atlántico en un gran escenario de operaciones donde unidades españolas y aliadas pondrán a prueba sus capacidades en un entorno complejo y altamente exigente. El ejercicio busca recrear condiciones de combate real y reforzar la interoperabilidad entre las distintas fuerzas aéreas participantes.



El ejercicio, dirigido por el Mando Aéreo de Combate (MACOM), cuenta con el liderazgo operativo de la Base Aérea de Gando (Gran Canaria), con apoyo de la Base Aérea de Lanzarote.

Canarias acoge estos ejercicios por su meteorología estable y por la baja densidad de tráfico aéreo en esta zona del Atlántico, lo que "ofrece un entorno idóneo para el desarrollo de entrenamientos complejos y realistas, en los que se pueden simular combates entre grandes fuerzas aéreas combinadas con total seguridad".



El objetivo principal de Ocean Sky 2025 es entrenar misiones de superioridad aérea en contraataque aéreo defensivo (DCA, por sus siglas en inglés) y contraataque aéreo ofensivo (OCA), simulando combates entre grandes fuerzas aéreas combinadas.



"Este tipo de ejercicios permiten mejorar la interoperabilidad, el liderazgo táctico y la capacidad de cooperación internacional, esenciales para garantizar la seguridad colectiva en el espacio aéreo europeo", destaca el Ejército del Aire.