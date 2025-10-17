La Policía Nacional y la Guardia Civil disponen ya de 3.400 pistolas táser

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional dispone de 3.000 pistolas táser, de las cuales 1.600 ya fueron distribuidas y 1.400 están por distribuir. La Guardia Civil tiene 400 unidades de control Táser 7 en servicio y adquirirá 800 más entre 2025 y 2028. El Gobierno destaca la importancia de las armas táser para sustituir el uso de la fuerza y armas de fuego, siguiendo recomendaciones de Naciones Unidas. Las normativas locales deben establecer disposiciones sobre el uso de táser y la formación adecuada para los agentes.

La Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan ya con 3.400 dispositivos inmovilizadores eléctricos, las llamadas pistolas táser, según avanza el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito de seis diputados del Partido Popular.



En su respuesta, el Ejecutivo detalla que en el caso de la Policía Nacional el número de estos dispositivos es de 3.000, de los que 1.600 (Táser 7) ya fueron distribuidos y 1.400 (Táser 10) ya se han recibido y están pendientes de distribución, lo que se hará en los próximos meses.



Mientras, la Guardia Civil tiene en servicio 400 unidades electrónicas de control (Táser 7), pero se está tramitando un expediente de adquisición de 800 dispositivos entre los años 2025 y 2028, lo que supondría unos 200 (Táser 10) por año.



La respuesta del Gobierno hace referencia a las recomendaciones de Naciones Unidas para el uso de medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, como serían "la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego".



Entre esos medios técnicos se incluirían las armas táser, para cuyo uso las fuerzas de seguridad del Estado deben tener en cuenta el artículo 5 del Reglamento de Armas.



Y aunque las normativas autonómicas y municipales pueden establecer como dotación las defensas eléctricas (las táser) dentro de la normativa nacional, el Gobierno entiende que esas leyes deberían establecer "disposiciones" sobre su empleo.



Unas "disposiciones" que tengan en cuenta que el catálogo del armamento a emplear por las policías autonómicas y locales "ha de guardar la pertinente proporción con respecto a las funciones que, a nivel competencial, corresponden a dichos cuerpos".



Del mismo modo, los agentes de esos cuerpos tendrán que disponer de una formación adecuada y una habilitación adicional para su manejo concedida por la comunidad autónoma o entidad local, especialmente cuando se trate de estos tipos de armas excepcionales.