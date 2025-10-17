El Ejército de Tierra recibe los 11 primeros 8x8 Dragón de zapadores para someterlos a las pruebas operativas

El proyecto, liderado por Tess Defence, enfrenta retrasos que han generado preocupación en el Ministerio de Defensa.

El Ejército de Tierra ha recibido formalmente ya los primeros once Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón en su versión de zapadores, un modelo diseñado para apoyar misiones de ingeniería y reconocimiento en el terreno.

Tras la recepción administrativa, por parte del Ejército de Tierra, de estos primeros vehículos del programa de adquisición del vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 "Dragón", serán trasladados a las instalaciones de las unidades de destino donde se materializarán las siguientes fases: un vehículo irá al Acuartelamiento "Barón de Warsagge", en Calatayud (Zaragoza), y otros diez a la Base "Álvarez de Sotomayor", en Viator (Almería).

Con esta entrega, el programa entra en una nueva etapa tras superar las exigentes pruebas técnicas. Ahora será el Ejército quien, mediante las pruebas operativas, determine el comportamiento real de los VCR 8x8 en distintos escenarios y condiciones de uso.

Es una fase más del proceso de puesta en servicio del blindado. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, "se trata de que las unidades finales prueben los sistemas. Hasta ahora, las pruebas han sido principalmente por parte de la ingeniería del Ministerio. Ahora son las tripulaciones las que deben "exprimir" el material y, en concurrencia con Tess Defence, ir evolucionando el sistema".

Estos test en el vehículo se enmarcan dentro del calendario de pruebas acordado por el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra y Tess Defence para evaluar los diferentes equipos y sistemas del vehículo antes de su entrada en servicio.

"Se espera que las correspondientes pruebas operativas empiecen la semana que viene" y tengan una duración estimada de nueve meses. La Brigada "Rey Alfonso XIII II de La Legión", la Brigada "Guadarrama" XII, el Mando de Ingenieros y la Academia de Logística verificarán, en condiciones reales de empleo, que el VCR 8x8 "Dragón" cumple con los requisitos técnicos, tácticos y logísticos establecidos para su obtención por parte del Ejército.

En la última fase de la evaluación, realizada por estas unidades tácticas, se analizará el comportamiento del sistema integrado en agrupaciones de entidad compañía o grupo táctico.

Imagen de un 8x8 en La Legión Ejército de Tierra

Estos 11 vehículos fueron entregados al Ministerio de Defensa entre abril y mayo por Tess Defence, la compañía que desde junio lidera Indra, junto a Santa Bárbara Sistemas, EM&E y Sapa Placencia como principales socios industriales.

Modelo de infantería

La semana pasada también se conocieron nuevos fallos durante las pruebas a la variante de infantería (VCI). Distintas fuentes industriales y militares próximas al programa confirmaron a EL ESPAÑOL un fallo en la transmisión, desarrollada por Sapa, en una prueba con esta versión en las instalaciones del INTA en Madrid.

Al parecer, el blindado completó con éxito las pruebas de firma térmica e infrarroja, aunque la transmisión entró finalmente en modo de seguridad, pasando a neutro. Tras analizar el incidente, las partes implicadas en el programa concluyen que el fallo obedece a tareas de mantenimiento y restan gravedad al suceso.

Fuentes del proyecto señalan, además, que la torre Guardian 30 de EM&E y el sistema de misión de Indra se encuentran en fase final de ajustes. En el caso de la torre, persisten pequeños fallos no críticos —como reinicios puntuales o sobrepeso— que aún impiden cerrar su calificación definitiva.

Los "sucesivos retrasos" del programa de Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8X8 para el Ejército de Tierra, han provocado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya trasladado a Indra su preocupación.