Airbus presentará a Defensa el diseño del helicóptero NH90 de guerra antisubmarina para la Armada a finales de este año

En Airbus Helicopters trabajan a contrarreloj para presentar al Ministerio de Defensa su propuesta para la versión española del helicóptero NH90 HFN, diseñado para la guerra antisubmarina (ASW) y antisuperficie (ASuW), antes de que concluya 2025. En este sentido, desde la compañía han asegurado que estarán en condiciones de exponer un diseño preliminar ante la Dirección General de Armamento y Material de cara a finales de año.

"El estudio está casi finalizado y comunicaremos los resultados a finales de este año, con el fin de estar en condiciones de comenzar a discutir con España el próximo año la posibilidad de adquirir lo que llamamos el NH90 HFN español", ha explicado el responsable del programa NH90 en Airbus Helicopters, Axel Aloccio, a un grupo de medios entre los que se encontraba EL ESPAÑOL.

De acuerdo a los detalles ofrecidos por Aloccio, la variante española "se inspirará en gran medida" en el Sea Tiger diseñado para Alemania, pero con algunas especificidades requeridas por la Armada. Además, ha destacado la participación de proveedores locales en la fabricación de las futuras aeronaves.

En este sentido, los Sea Tiger germanos, cuyas pruebas de vuelo concluyeron en noviembre de 2024 y las primeras entregas están programadas para fines de 2025, integran un sistema electroóptico, un sonar de inmersión, sonoboyas y puede estar equipado con torpedos y misiles.

"El 90% del helicóptero es común", ha asegurado Aloccio, quien, no obstante, ha subrayado que una de las fortalezas de NHIndustries -empresa conformada por Airbus (62,5%), Leonardo (32%) y Stork Fokker (5,5%)- es la capacidad para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. "Así que si España quiere integrar cualquier equipo de Indra, se lo damos", ha afirmado.

Semanas atrás, el Gobierno dio luz verde al denominado Plan Nacional de Helicópteros, en el que se incluye la compra de hasta 32 NH90 para las tres ramas de las Fuerzas Armadas, con una prefinanciación que asciende a los 1.000 millones de euros y cuya producción será llevada a cabo en la planta de Airbus en Albacete.

De esta manera, los nuevos helicópteros se sumarán a los 45 aparatos del primer lote y del segundo lote Estándar 3 ya encargados por España y cuyas entregas se están llevando adelante a un buen ritmo. A diferencia de las anteriores, las futuras aeronaves serán del Estándar 3 Plus.

Un NH90 Standard 3 del Ejército del Aire Airbus Helicopters Airbus Helicopters Omicrono

Desde el gigante aeroespacial no han querido precisar cuáles serán las innovaciones que incluirá esta variante dado que, pese a haberse aprobado el proyecto, todavía no se ha firmado ningún contrato y las negociaciones entre la compañía y el departamento que lidera Margarita Robles continúan abiertas.

"Las conversaciones siguen en curso y vamos a presentar una oferta en los próximos días. Pero, en términos generales, nos ajustaremos y adaptaremos a lo que se nos pida", ha adelantado Aloccio.

Armas para los NH90 de Tierra

Actualmente, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) poseen una flota de 16 NH90 en la versión básica de transporte táctico (TTH) y espera recibir próximamente otros diez aparatos correspondientes al segundo lote de los helicópteros encargados a Airbus.

Sin embargo, para este tercer encargo una de las exigencias de las FAMET es equipar con armamento a las aeronaves, demanda a la que desde Airbus se han mostrado dispuestos a dar respuesta. "Estamos estudiando cómo podríamos armar el TTH a medio o largo plazo, no solo porque aportaría valor al helicóptero sino porque también lo necesitan nuestros clientes".

Dos NH90 del Ejército de Tierra Ejército del Aire FAMET

Al respecto, Aloccio ha destacado que, si bien el armamento actual de la aeronave del Ejército de Tierra consiste básicamente en unas ametralladoras que se disparan desde el interior de la cabina, "el TTH tiene capacidad para albergar armas de cualquier origen y apoyar a las tropas sobre el terreno con el fin de protegerlas".

En este sentido, el responsable del programa NH90 ha recordado que la hazaña llevada a cabo, días atrás, por las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda, las cuales acometieron el viaje más largo registrado hasta el momento por uno de estos helicópteros al sobrevolar -en dos días- los 2.840 kilómetros que separa al archipiélago neozelandés de Australia.

Para alcanzar este hito, el país oceánico montó depósitos externos de combustible en los soportes pesados con los que cuenta la aeronave de Airbus. "En esos soportes también se pueden instalar armas", ha afirmado Aloccio.

De igual manera, Aloccio ha adelantado que, aunque todavía no hay ninguna decisión tomada, se está analizando el sistema de armas HForce desarrollado por Airbus Helicopters como base para armar al NH90 TTH. Se trata de un sistema modular y escalable que permite integrar diferentes capacidades de fuego, desde ametralladoras y cohetes hasta misiles guiados.