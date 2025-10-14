Sánchez insiste en el 2% del gasto en Defensa y no descarta el envío de tropas españolas para garantizar la paz en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes durante la entrevista en la Cadena SER.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido esta mañana en que "España ha llegado al 2 % al que se comprometió" y, con ello, "ya se da respuesta sobrada a las capacidades que pide la Alianza (OTAN)".

Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER, respondiendo a las palabras de Donald Trump en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, en referencia al rechazo del gobierno español de aumentar el gasto en Defensa que le exige Trump.

"¿Estáis trabajando para convencerlo de lo del PIB (en referencia al gasto en defensa del 5 %)? Vamos a acercarnos, estáis haciendo un trabajo fantástico", dijo Trump dirigiéndose a Sánchez.

Ante esas palabras, el presidente del Gobierno ha señalado que Estados Unidos reconoce el crecimiento de España y la buena marcha de su economía, y ha reiterado que el país está comprometido con la seguridad de la OTAN.

Pero de la misma forma ha dicho que está comprometido con la defensa del Estado del bienestar, que fue el argumento que utilizó para que España rechazase llegar a un 5 % del PIB en gasto en defensa en la cumbre de la OTAN celebrada en junio en La Haya.

"Nunca hemos estado lejos Estados Unidos y España, más allá de la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas el presidente estadounidense y un Gobierno de coalición progresista como el de España".

Más allá de esas relaciones ha dejado claro que no se plantea un aumento mayor del gasto en defensa.

Tropas a Gaza

Por otro lado, el presidente ha abierto la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque ha matizado que "aún no está claro cómo se va a materializar la seguridad en Gaza".

Sánchez ha explicado, no obstante, que él quiere ser claro ante los ciudadanos y los grupos parlamentarios, y si hubiera un despliegue internacional de tropas para garantizar la paz, España quiere estar y tener una "presencia activa" no solo en la faceta de la reconstrucción de Gaza sino también en ese otro aspecto.

El jefe del Ejecutivo, que ha regresado de madrugada de la ceremonia de firma del plan de paz que se celebró en Egipto, ha recalcado que lo que se ha conseguido ahora es un alto el fuego y hay que consolidarlo para llegar a la paz definitiva.

Por ello ha señalado que las medidas aprobadas por el Gobierno contra Israel, como el embargo de armas, se mantienen porque de momento solo hay un alto el fuego.

"Vamos a mantener ese embargo hasta que todo este proceso se consolide y se encamine definitivamente hacia la paz definitiva", ha precisado.

De la misma forma, ha advertido que la paz no puede significar el olvido ni tampoco la impunidad para quienes tienen procesos abiertos en la justicia internacional, como es el caso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza tendrán que responder ante la justicia, y, por tanto, no puede haber impunidad", ha reiterado.

Sánchez ha asegurado que la comunidad internacional reconoce el papel que ha jugado España en los dos últimos años ante la situación en Gaza, con decisiones como ponerse a la vanguardia en el reconocimiento de Palestina como Estado.

A su juicio, ese es el camino que se ha de seguir porque la "ventana de oportunidad" que se ha abierto debería llevar a la solución que sigue creyendo que es la única posible, la convivencia de dos Estados, Israel y Palestina.

Sánchez ha reconocido la relevancia de la administración estadounidense de Donald Trump en la consecución del alto el fuego y en el proceso que ahora se abre.