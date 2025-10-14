Nervios en el sector de Defensa por la asignación de algunos de los programas previstos en el Plan Industrial de Sánchez

Crecen los nervios en el sector de Defensa. Desde hace varias semanas, las grandes compañías de Defensa esperan que el Gobierno de Pedro Sánchez decida quiénes serán los beneficiarios de buena parte de los 31 programas previstos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Dicho Plan, en consonancia con los compromisos adquiridos con la Unión Europea y la OTAN, movilizará un total de 10.471 millones de euros en 2025 con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB, como parte del aumento del gasto en defensa anunciado por el presidente Sánchez en abril.

Todo parece indicar que este martes sí se moverá algo en el Consejo de Ministros, aunque fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL mantienen la cautela y se limitan a decir que "hay varios PEMs previstos".

Con esto se refieren a los Programas Especiales de Modernización (PEM), el instrumento empleado para la adquisición y modernización de sistemas de armamento y tecnología articulados a través del Ministerio de Industria.

Eso sí, nadie es capaz de asegurar categóricamente si el reparto de los miles de millones de euros, aún pendiente de asignar, se quedará o no una semana más en el alero.

Lo que sí aseguran a EL ESPAÑOL es que no irán los denominados "programas Santiago" (aquellos relacionados con la guerra electrónica), que aún están algo retrasados respecto al resto. "Todo lo demás podría ir", subrayan.

Las grandes compañías del sector ya esperaban conocer tras el Consejo de Ministros del pasado martes 7 de octubre a los beneficiarios de una buena parte de los 31 programas previstos (aunque algunos de ellos ya se han iniciado en forma de préstamos al 0%), pero no fue así.

Algunas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, aseguraron que la dilación se produjo por la votación en el Congreso del embargo de armas a Israel.

Sin embargo, y más allá de la complejidad del proceso, desde el sector se añaden otros motivos para esta decisión. Entre ellos, asegurarse de que todas las adjudicaciones, incluidas las directas (a dedo), son las idóneas y no van a recibir impugnaciones.

La autonomía estratégica de Europa en defensa es fundamental en estos momentos. Así se justifica el Plan Industrial y Tecnológico presentado por Pedro Sánchez, que exige que las adjudicaciones alcancen el máximo nivel de nacionalización posible.

En estos momentos, el Ministerio de Defensa (y más concretamente la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce) trabaja contrarreloj para completar la documentación necesaria. El Consejo de Ministros debe autorizar cada contrato de forma individual y no todos se encuentran al mismo nivel de avance.

Con el objetivo de agilizar al máximo el proceso y formalizar todas las contrataciones en un plazo máximo de dos meses, la idea es que se apruebe parte importante de las adjudicaciones.

Tareas pendientes

Más allá de los PEM ya ejecutados y asignados, el Ministerio de Defensa debe todavía articular una parte muy importante de programas si quiere cumplir con los plazos establecidos en el Plan Industrial, por el que todos deben quedar resueltos antes de que acabe el año.

Entre los programas de mayor envergadura todavía se encuentran los que más asignación presupuestaria necesitarán: los ATP Ruedas y ATP Cadenas.

Estas plataformas están destinadas a la incorporación de obuses autopropulsados —de ruedas y cadenas— para el Ejército de Tierra e Infantería de Marina.

El programa completo ATP ruedas estará compuesto de los siguientes elementos: 86 obuses, 86 vehículos de municionamiento, 14 de recuperación, 7 vehículos de mantenimiento y todo lo necesario para el mantenimiento y sostenimiento del sistema. Todo ello con una financiación asignada de 1.181 millones de euros.

Blindado Némesis Izan González Omicrono

Por su parte, la financiación esperada para el ATP Cadenas alcanza los 1.821 millones de euros, la más alta de todas las recogidas en el Proyecto de Real Decreto.

El pedido estará compuesto por un total de 128 obuses y mismo número de vehículos de municionamiento. Además, los equipos se dedicarán tanto al Ejército de Tierra como a la Infantería de Marina, mientras que los de ruedas sólo irán a parar a unidades de los primeros.

Otro PEM pendiente es el Sistema de Comunicaciones Radio Táctica (SCRT), que tiene asignados un total de 768 millones de euros, el tercero más alto de todas la que recoge el Proyecto de Real Decreto.

Su cometido es desarrollar el proceso de modernización de los diferentes equipos radio en dotación por otros con tecnología definida por software en sus distintos formatos y para los dos Ejércitos y la Armada.

Hace tres meses, Indra cerró un acuerdo con la compañía finlandesa Bittium para cooperar en el desarrollo de la radio definida por software como núcleo del SCRT. Con lo que podría llevarse a cabo este programa empleando tecnología europea y española.

Otro de los grandes programas que incluye el real decreto que prepara el Gobierno es el que protagoniza el Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente. Se trata de un vehículo anfibio destinado a la Infantería de Marina en su capacidad de proyectar el poder naval sobre tierra firme.

VAC en su presentación en FEINDEF

La financiación es de 150 millones de euros e incluye 28 vehículos para el transporte de tropas, 2 para mando y control, 2 para recuperación y otro par de ambulancia. "Además de estos 34 vehículos, contará con el correspondiente Apoyo Logístico inicial", formación, simulación e infraestructuras asociadas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes implicadas en el proyecto, el Gobierno también tiene prevista la aprobación inminente de la actualización de los vehículos Pizarro con el objetivo de incorporar 119 vehículos de esta familia.

Este programa será adjudicado de forma directa a Santa Bárbara Sistemas, la filial europea de la compañía estadounidense General Dynamics, y tendrá de socios tecnológicos a SAPA e Indra.

Préstamos al 0%

Las mismas fuentes confirman a EL ESPAÑOL, tal y como adelantó El Confidencial, que el Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo paquete de créditos al 0% para Defensa, con 4.200 millones de euros para Indra.

Indra, participada en un 28% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en un 14,3% por Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), se perfila como la principal beneficiaria de estas subvenciones.

Fuentes de la compañía declinaron hacer comentarios sobre esta información.

En cualquier caso, Indra debería repartir parte de esos 4.200 millones entre otros proveedores del sector, principalmente Tess Defense.

Indra asumió el control mayoritario del programa 8x8 Dragon al adquirir el 51,01% de Tess Defence en junio de 2025, además de la tecnológica está participada en un 16,3% por EM&E, Sapa Placencia y GDELS-Santa Bárbara Sistemas.

Considerado el gran proyecto de la infantería española, el programa está valorado en unos 3.000 millones de euros, el contrato fue adjudicado por el Ministerio de Defensa en agosto de 2020, aunque su ejecución acumula ya varios retrasos.

Asimismo, también está al frente de otros programas como el Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC).

AIRBUS

Desde inicios de septiembre, el Ministerio de Industria y Turismo ha liberado ya cerca de 7.400 millones de euros en forma de préstamos al 0% de interés para la industria militar del país, poniendo así en marcha 13 de los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM).

De ellos, el mayor beneficiado, hasta la fecha ha sido Airbus. El Gobierno aprobó un Real Decreto en el que daba luz verde a la prefinanciación de 3.680 millones, que corresponden a seis PEM.

El primero de ellos, con 1.040 millones a prestar entre 2025 y 2029, es el del “Sistema de enseñanza integrado en vuelo avanzado”, que busca reemplazar a los actuales aviones estadounidenses F-5 modernizados por un sistema basado en la plataforma Hürjet desarrollada por Turkish Aerospace Industries.

Serán 45 aeronaves que hará la compañía turca, pero que luego se españolizarán en las instalaciones de Airbus en España. Otros 1.000 millones han sido para los helicópteros NH90 Standard 3, la versión más moderna de este tipo aeronave fabricada por el consorcio NHIndustries del que forma parte Airbus.

El Gobierno quiere 32 unidades de estos helicópteros que se ensamblarán en las instalaciones de Airbus Helicopters en Albacete.

Por su parte, el programa del helicóptero ligero multipropósito, para el que el Gobierno prestará 920 millones, también se hará en la capital manchega con un objetivo de producción de 54 unidades.

Además, Defensa ve prioritaria la sustitución de los actuales aviones CN-235 de la Escuela Militar de Transporte Aéreo y los T12 Aviocar de la Escuela Militar de Paracaidismo, por 18 aeronaves basadas en el modelo C295 destinadas a tareas de formación.

A esto se suman 100 millones más para la renovación de los helicópteros de enseñanza y apoyo, con la compra de 13 aeronaves H-135, y otros 100 millones para un programa que contempla la adquisición de seis helicópteros multipropósito H175 para el transporte VIP.

El Ejecutivo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los préstamos destinados al Programa Especial de Modernización (PEM) “Sistema integral aéreo de última generación”, vinculado al FCAS, el futuro sistema de combate aéreo europeo liderado por Dassault (Francia), Airbus (Alemania) e Indra (España).

El proyecto, que prevé surcar los cielos en 2040, se divide en dos subprogramas: uno bajo el liderazgo de Indra y otro compartido con Airbus.

En total, se movilizarán 350 millones de euros en préstamos públicos sin intereses, de los cuales 278 millones se desembolsarán este año.

Indra también acaparará una parte relevante del proyecto del satélite PAZ II, ya que controla un 43% de Hisdesat —la empresa adjudicataria del contrato— a través de su participación en Hispasat, compañía de la que en febrero adquirió el 89,7% por 725 millones de euros. Además, la propia Indra posee de forma directa otro 7% de Hisdesat.

El nuevo satélite sustituirá al PAZ I, cuya vida útil finalizará entre 2030 y 2031, y cuyo desarrollo también contó con financiación del Ministerio de Industria desde 2008.

Según el Real Decreto, Hisdesat deberá proporcionar al Ministerio de Defensa una capacidad de observación terrestre durante un periodo inicial de diez años por cada uno de los dos satélites del programa PAZ II.

Navantia

Navantia, que recibirá un préstamo total de 2.292 millones de euros hasta 2031 para financiar cinco PEM. El más voluminoso, con una prefinanciación de 1.280 millones, lleva por nombre “Nuevas tecnologías aplicadas en plataformas marítimas” y servirá para modernizar las fragatas F-100 de la clase Álvaro de Bazán.

Estas embarcaciones coexistirán en los próximos años con las nuevas F-110, cuya primera unidad, la ‘Bonifaz’, fue botada este mismo mes en un acto amadrinado por la reina emérita Sofía. El objetivo del programa es extender la vida operativa de las F-100, que han superado ya la mitad de su ciclo útil, hasta el año 2045.

Navantia también contará con una financiación adicional de 380 millones de euros para desarrollar un buque de aprovisionamiento de combate (BAC) que sustituirá al actual ‘Patiño’, entregado a la Armada en 1995 y que se encuentra ya en la última fase de su vida útil.