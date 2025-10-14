“Atlas 25” reúne a las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional en la lucha contra los drones

Del 20 al 24 de octubre, diversas unidades del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y

del Espacio, junto con unidades de la Guardia Civil (GC) y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP),

desplegarán y se integrarán bajo un mando único en el ejercicio “Atlas 25” para responder de forma

efectiva ante una amenaza aérea multi-capa y, en especial, contra los drones.

El ejercicio, que se desarrollará en la provincia de Huelva bajo la dirección del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, está organizado por el Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y conducido por el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, perteneciente al Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra.

Los despliegues y las lecciones identificadas en el empleo de los sistemas de armas contra dron (C-UAS) del ET en el flanco del Este, se incorporan en el ejercicio Atlas 25, con el objeto de continuar con el impulso de las Técnicas, Tácticas y Procedimientos de sus sistemas aéreos no tripulados (UAS) y C-UAS.

El ejercicio “Atlas 25” recrea un escenario complejo, exigente y realista que trata de demostrar la capacidad de respuesta rápida y eficaz de las Fuerzas Armadas (FAS) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ante un ataque simultáneo multicapa de diferentes aeronaves tripuladas, no tripuladas y misiles crucero sobre la soberanía de nuestro Territorio Nacional.

La integración de las FAS y los FCSE en el Sistema de Defensa Aérea del Ejército del Aire y del Espacio reforzará la capacidad de mando, control e interoperabilidad entre unidades.

Esta sincronización transversal de los sistemas de armas desplegados permitirá una respuesta coordinada frente a amenazas, combinando capacidades de destrucción (hard kill), mediante el empleo de municiones guiadas y no guiadas, con acciones de neutralización (soft kill) basadas en guerra electrónica.

Colaboración con las empresas

Este ejercicio es también una plataforma de colaboración con empresas nacionales, universidad y

centros de experimentación de las FAS para seguir impulsando la innovación y el desarrollo

tecnológico (I+D) de las capacidades de defensa aérea contra dron.

La presencia de observadores de las universidades y del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) permite la identificación de lecciones y conclusiones que sigan alimentando la base doctrinal que dirige el empleo de todos los sistemas de armas de ET.

Finalmente, destacar que el ejercicio “Atlas 25” es el resultado de un gran esfuerzo de coordinación y organización por parte del MAM, integrando las FAS y FCSE para estar en disposición de responder rápida y eficazmente ante cualquier amenaza aérea que vulnere la soberanía nacional o la protección de nuestras fuerzas desplegadas en el exterior.