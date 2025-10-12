El desfile del 12 de Octubre, un escaparate de la Defensa española: lo que se ha visto y lo que no en Madrid

La festividad del 12 de octubre de este año está marcada por dos acontecimientos esenciales en los que han participado activamente miembros de todas las Fuerzas Armadas: la dana que azotó con virulencia la Comunidad Valenciana en noviembre de 2024 y los devastadores incendios que quemaron miles de hectáreas este verano entre Galicia, Extremadura y Castilla y León.

El personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que hace unos días ha cumplido su 20º aniversario, ha recibido una importante ovación del público a medida que desfilaban por el madrileño paseo de la Castellana.

Tampoco se han librado del calor de los asistentes todos los miembros del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio y de la Armada, presentes con unidades tan diversas como la Legión —incluido el borrego Baraka—, los gastadores o los infantes de marina, respectivamente.

Uno de los momentos más esperados del desfile de la Fiesta Nacional ha tenido lugar en el cielo sobre la Castellana. Este año, como relevo a la retirada 'Patrulla Águila', los PC-21 de la formación 'Mirlo' han inaugurado el desfile y también lo han cerrado pintando los colores de la bandera nacional.

De esta forma, las modernas aeronaves turbohélice utilizadas en la formación de los futuros pilotos de la Academia General del Aire, con sede en San Javier (Murcia), han logrado dejar en un segundo plano la nostalgia por la ausencia de los icónicos C-101 del antiguo grupo acrobático español.

Cazas Harrier de la Armada desfilando sobre Madrid Chema Moya Efe

Esta ha sido una de las novedades más importantes en la parte aérea, que, finalmente, ha quedado desdibujada por culpa de las condiciones meteorológicas. Así, por el exceso de nubosidad, solo han volado 15 de las 74 aeronaves previstas originalmente, todas ellas aviones y ningún helicóptero.

El desfile se ha visto disminuido de las 18 formaciones programadas a tan solo cinco, las cuales fueron lideradas por dos cazas F-18 Hornet, pertenecientes al Ala 12 de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La segunda ha sido integrada por cuatro aviones de combate Eurofighter, provenientes del Ala 11 (Sevilla) y del Ala 14 (Albacete). A estos les han seguido el mismo número de F-18, tanto de la ya mencionada Ala 12 como del Ala 15 (Zaragoza).

A continuación, fue el turno de la Aviación Embarcada: cuatro AV-8B Harrier II, las aeronaves que despegan y aterrizan sobre el portaeronaves Juan Carlos I de la Armada, cruzaron el nublado cielo madrileño. La participación de estos cazas en la Fiesta Nacional está asegurada al menos hasta 2032, tal como anunció el jefe de la fuerza naval.

Desfile terrestre

El desfile terrestre ha contado con 123 vehículos, 39 motocicletas, 229 caballos y seis perros. El mismo ha estado compuesto por seis agrupaciones, que han retratado la diversidad operativa de las Fuerzas Armadas. Así, lo han iniciado, como es habitual, la Guardia Real, con su Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música y las compañías Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra, que representan los tres Ejércitos.

Después, ha desfilado la agrupación de centros de enseñanza, integrada por cadetes de la Academia General Militar, la Escuela Naval, la Academia General del Aire, la Academia de Guardias de la Guardia Civil y la Academia Central de la Defensa. La tercera agrupación, interejércitos, ha reunido a unidades de la Armada, el Ejército del Aire y la Unidad Militar de Emergencias (UME). El bloque principal ha correspondido al Ejército de Tierra, con efectivos del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1, la Brigada Paracaidista (Bripac), el Regimiento de Artillería Lanzacohetes nº 63, el Mando de Ingenieros, las Tropas de Montaña y la Artillería Antiaérea. URO Vamtac Eduardo Parra Europa Press A ellos se ha sumado una representación del Tercio Gran Capitán 1.º de la Legión, que desfilarán al ritmo de 160 pasos por minuto, acompañado por su emblemática mascota que, en esta ocasión, ha sido el borrego Baraka.

Junto a ellos ha participado el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, cuyos miembros han desfilado luciendo con orgullo su característico uniforme y acompañando su paso de 90 pasos por minuto, acompañados por el inconfundible sonido de sus tambores y cornetas nuba.

El desfile a pie se ha cerrado con la agrupación montada, integrada por el Escuadrón de Sables de la Guardia Civil, el Escuadrón a Caballo del Cuerpo Nacional de Policía y la Batería Real de la Guardia Real, que portará piezas históricas de artillería de campaña.

El desfile motorizado ha mostrado el equipamiento más avanzado de las Fuerzas Armadas. El Ejército de Tierra ha lucido uno de sus carros de combate Leopardo 2E, aunque lo ha hecho a bordo de una góndola, dado el peso y daño que supone para las vías urbanas el paso de un vehículo a cadenas.

También se han exhibido vehículos de combate Centauro, vehículos Uro Vamtac ST5, obuses 155/52 SIAC remolcados y radares de contrabatería Arthur, así como varios camiones pesados. La Armada y el Ejército del Aire han presentado versiones especializadas del Vamtac, algunos de ellos con morteros embarcados, equipos de defensa antiaérea Mistral, sistemas de guerra electrónica y vehículos logísticos.

Ausencias aéreas

La mala meteorología del cielo de Madrid ha conllevado que una parte muy importante de las aeronaves que iban a desfilar se queden finalmente en tierra.

El Airbus A330 MRTT iba a debutar en los desfiles aéreos tras entrar en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio como avión de transporte y para reabastecimiento en vuelo.

Este modelo de aeronave, que el gigante aeroespacial europeo desarrolla en sus instalaciones de Getafe (Madrid), tenía previsto demostrar sus capacidades de reabastecer de combustible en pleno vuelo a otros aviones, al desfilar con sus dos mangueras desplegadas y escoltado por Eurofighter y un F-18.

A330 MRTT de la OTAN durante un desfile aéreo Airbus D&S

El Ejército del Aire y del Espacio también tenía previsto el desfile de un total de 4 cazas F-5M del Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz). Estas aeronaves son las encargadas de proporcionar adiestramiento avanzado para los futuros pilotos de caza y tienen prevista su renovación por los aviones turcos Hürjet, cuyas primeras unidades llegarán en 2028.

Asimismo, tampoco han desfilado los aviones de transporte A400M de la zaragozana Ala 31 ni el Airbus A310 ni los dos Falcon 900 del Ala 45 de transporte. Estas dos últimas aeronaves son las dedicadas al transporte de personal y traslados de VIP.

El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire y del Espacio también había previsto el desfile de su Cessna Citation.

La novena formación iba a estar representada por tres Canadair del 43 Grupo, conocidos popularmente como 'botijos', que este año han trabajado a pleno rendimiento en toda la geografía española como aviones apagafuegos.

Posteriormente, tenían programada la entrada los tres CN-235 de vigilancia y rescate marítimo, pertenecientes al Ala 48, Ala 49 y al Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER). Que habrían dejado paso a los dos C-295 del Ala 35, con base en Getafe (Madrid), y otro C-235 del GRUEMA.

Los aficionados a los helicópteros no han podido ver una de estas aeronaves desfilando durante la festividad del 12 de Octubre.

La lista de modelos estaba compuesta por un Super Puma del Ala 48 empleado para transporte VIP, helicópteros NH90, dos S-76 del Ala 49, los integrantes de la granadina Patrulla Aspa, SH-60 de la Armada y varios modelos pertenecientes exclusivamente al Ejército de Tierra.

Dentro de estos últimos, se esperaba la movilización de dos helicópteros Chinook recientemente actualizados con la última tecnología disponible de Boeing.

Los últimos helicópteros de volar por el firmamento madrileño eran los medios de acción del Estado: tres H125 helicópteros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), un Dauphin del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y un AW139 de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).

Faltas de Tierra y Armada

También el Ejército de Tierra y la Armada han tenido algunas ausencias notables. La práctica totalidad de ellas por el motivo de ser vehículos de orugas, que provocan un importante desgaste al asfalto de las calles madrileñas. Aunque ha habido una excepción de vehículo sobre ruedas que no ha desfilado.

Esta excepción está representada por el BMR, un vehículo blindado 6x6 fabricado por Santa Bárbara Sistemas que no ha desfilado por el asfalto madrileño.

Se trata de una plataforma especialmente diseñada para el transporte de personal, el cual puede llevar en su parte trasera hasta siete personas, sin contar con los dos tripulantes.

BMR del Ejército de Tierra Wikimedia

Los primeros BMR fueron entregados al Ejército de Tierra a principios de la década de 1980 y supusieron un salto muy importante en cuanto a protección del personal, velocidad y autonomía.

Asimismo, al tratarse de una plataforma con más de 40 años, todo apunta a que el Ministerio de Defensa anunciará pronto un programa para su renovación. Algunas compañías armamentísticas españolas ya han presentado sus candidatos para hacerse con el potencial contrato.

El 8x8 Dragón también se ha posicionado como una alternativa para sustituir a los BMR, pero este programa acumula un importante retraso en las entregas y es muy posible que termine reduciéndose el número de unidades del pedido realizado por el Ministerio liderado por Margarita Robles.

Según las últimas informaciones publicadas, Tess Defence —compañía encargada de la fabricación del Dragón compuesta por Indra, Santa Bárbara Sistemas, EM&E y Sapa— ya han entregado a Defensa las primeras 11 unidades. Sin embargo, todavía no han sido transferidas a las unidades del Ejército de Tierra.

Los M113 TOA (Transporte Oruga Acorazado) también han marcado una falta durante el desfile del Día de la Hispanidad. Estos blindados llevan operativos en España desde los años 70 y han servido durante estas décadas como una plataforma muy polivalente.

VAC en su presentación en FEINDEF

Más allá de la movilidad del personal, el Ejército de Tierra los ha empleado como Vehículo de Combate de Zapadores, Vehículo Lanzador de misiles Spike o para traslados sanitarios como ambulancia.

Dada su edad, el Ministerio de Defensa dispone de un programa denominado Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC) para su sustitución. El contrato fue adjudicado a Tess Defence en septiembre de 2023 por 2.000 millones de euros para la fabricación de 394 vehículos.

Los VAC tomarán la plataforma ASCOD de Santa Bárbara Sistemas como base, mientras que el resto de los componentes de Tess Defence pondrán el resto de sistemas con un planteamiento de trabajo similar al Dragón.

Otro vehículo que también ha faltado y utiliza de base al ASCOD es el Pizarro. Se trata de un blindado calificado dentro de la categoría de Vehículo de Combate de Infantería, aunque también se desarrolló una variante de puesto de mando y control. Puede transportar a 7 personas y cuenta con un cañón de 30 milímetros como armamento principal.

Vehículo Zapadores Castor expuesto en FEINDEF 2023 Izan González Omicrono

El Ministerio de Defensa también se encuentra trabajando en la ampliación de la flota de Pizarro. Lo hace a través del Programa de Vehículo Combate Cadenas (VCC), que todo apunta a que se adjudicará en los próximos días a Santa Bárbara Sistemas, por el que se incorporarán hasta 119 vehículos.

El segundo blindado en servicio basado en ASCOD que no ha desfilado por Madrid ha sido el Castor. Se trata realmente de una versión diseñada específicamente como Vehículo de Combate de Zapadores (VCZ). Santa Bárbara Sistemas entregó las últimas unidades de este modelo a principios de este 2025.

Por último, la Infantería de Marina no ha desplazado hasta la Castellana su vehículo de asalto anfibio AAV-7P. Se trata de una plataforma que lleva en servicio en España desde los años 70 y cuya renovación también está entre las prioridades más inmediatas para la Dirección General de Armamento y Materiales (DGAM).

La decisión del modelo sustituto de los AAV españoles no está cerrada ni se ha hecho pública, aunque el principal candidato es también el ACV-30, el mismo que ocupan ahora los Marines, dado que para el Ministerio de Defensa es clave que se pueda fabricar en España.

Para ello, se ejecutará el Programa Vehículos Anfibios de Combate de Infantería de Marina (VACIM) con el que se pretende incorporar 34 plataformas.