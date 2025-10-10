Navantia inaugura en San Fernando un Centro de Excelencia de Sistemas Navales para innovaciones críticas

La compañía pública Navantia ha inaugurado en San Fernando (Cádiz) las nuevas instalaciones del Navantia COEX Naval Systems, el Centro de Excelencia de Sistemas Navales, que a partir de ahora formará parte de una red compuesta por seis centros dedicados a las innovaciones críticas de la empresa.

Según explican en un comunicado, este centro ha supuesto una inversión de 21 millones de euros y "consolida el liderazgo de Navantia en la innovación, el desarrollo y la integración de soluciones tecnológicas en el ámbito naval".

En él se llevarán a cabo diseños de buques del futuro, servicios inteligentes, gemelos digitales, fabricación avanzada y energías verdes, materializando así en productos y tecnologías concretas su estrategia de innovación.

En un contexto de intensa evolución tecnológica y alta carga de trabajo en el sector naval, también se ha anunciado la próxima puesta en marcha de Navantia Academy.

Se trata de una iniciativa con la que la compañía quiere "traccionar y dinamizar la capacitación en toda la industria naval, convirtiéndose en un motor de transformación y modernización del sector".

"Se trata de unas instalaciones punteras, dotadas de tecnología de altísima vanguardia, que nos van a permitir integrar y exportar todo el conocimiento, toda la experiencia y el enorme talento que se genera aquí, en San Fernando, junto con la Universidad y el mundo empresarial", ha declarado María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, quien ha sido la encargada de inaugurar el Centro de Excelencia.

La vicepresidenta, que también es la elegida por el PSOE andaluz como candidata a las próximas elecciones autonómicas, ha definido este centro como un "punto neurálgico" en el desarrollo de los programas de defensa nacionales y europeos.

"Esto nos permitirá aumentar nuestra autonomía estratégica y nuestra seguridad como país y como proyecto europeo ante los riesgos geopolíticos globales", ha señalado Montero.

Los astilleros de Navantia en San Fernando cuentan ya con cinco contratos en marcha para la construcción de buques para la Armada: el BAM de intervención subacuática, dos buques hidrográficos costeros y otros dos BAM recién firmados.

Las instalaciones gaditanas también cuentan con otros tres contratos internacionales, compuestos por un patrullero para Marruecos, tres corbetas para Arabia Saudí y buena parte del contrato FSS para Reino Unido.