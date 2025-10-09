Boeing entrega el primer P-8A Poseidón a Alemania: así es el avión que vigilará los submarinos rusos en el Báltico

El astronómico desembolso en materia de defensa anunciado por Berlín se está traduciendo en una gran variedad de material y equipos militares, con los que pretende modernizar a la Bundeswehr -las Fuerzas Armadas alemanas- tras años de desinversión. Uno de los últimos capítulos del rearme en el que está inmersa Alemania ha sido protagonizado por los nuevos aviones multimisión de la fuerza naval germana.

El principal socio en el que se ha apoyado el país europeo en su afán de actualizar sus capacidades bélicas ha sido Estados Unidos. Por eso, no es de extrañar que Berlín se haya decantado por Boeing para la renovación de su flota de aeronaves de patrulla marítima y guerra antisubmarina.

La empresa aeroespacial ha entregado el primer P-8A Poseidón de los ocho aviones contratados por el Gobierno germano y con los que prevé reemplazar a sus antiguos P-3C Orion, también de origen estadounidense.

Con estas nuevas unidades, Alemania pretende reforzar la disuasión colectiva de la OTAN, principalmente en el Atlántico Norte y en el mar Báltico, regiones donde en los últimos años se ha incrementado considerablemente la presencia de submarinos rusos, a la par que las tensiones entre la Alianza Atlántica y el Kremlin han ido en aumento.

Desde Boeing han definido a su aeronave como un "guardián volador". "El P-8A ayudará a la Marina alemana a detectar, rastrear y disuadir amenazas submarinas y de superficie junto con los aliados de la OTAN", ha afirmado Tory Peterson, vicepresidente y director del programa P-8 en la compañía estadounidense.

"El P-8A mejorará nuestras capacidades en materia de reconocimiento marítimo, vigilancia global y detección y combate de submarinos enemigos. Estas son tareas clave para proteger a Alemania en el mar y salvaguardar a su población en el país", ha resaltado el jefe de la Marina germana, vicealmirante Jan Christian Kaack.

Con la incorporación de esta primera unidad, Alemania se suma al grupo de ocho países que ya despliegan -o tienen previsto hacerlo- la aeronave desarrollada por Boeing en base a su modelo 737 de próxima generación: Estados Unidos, Australia, India, Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Canadá.

Avión P-8A Poseidón recibido por Alemania Boeing

Actualmente, hay más de 200 P-8A Poseidón en servicio o bajo contrato y la aeronave ya ha superado las 700.000 horas de vuelo en todo el mundo. En este sentido, desde el Ejecutivo de Friedrich Merz han deslizado la posibilidad de adquirir hasta cuatro aviones más, con el objetivo de ampliar su flota hasta la docena de unidades.

Por otro lado, a través de acuerdos con ESG Elektroniksystem und Logistik y Lufthansa Technik, Boeing y sus socios proporcionarán integración de sistemas, mantenimiento, formación y sostenimiento en Alemania, con el fin de maximizar la disponibilidad de las aeronaves a lo largo de su vida útil.

Características del P-8A

El P-8A Poseidón adquirido por Alemania es una aeronave de patrulla marítima completamente digitalizada, capaz de transmitir datos directamente a los centros de situación de la Bundeswehr en casi tiempo real. Esto permite optimizar la coordinación de operaciones y mejorar la eficiencia en misiones críticas, especialmente en escenarios de vigilancia y defensa marítima.

Sus sistemas de comunicación y navegación automatizados reducen la carga de trabajo de la tripulación, permitiéndoles concentrarse en tareas clave como la vigilancia de superficie y submarina y la guerra antisubmarina. Esta automatización incrementa la capacidad de reacción ante amenazas y facilita la toma de decisiones durante operaciones prolongadas.

Detalle del avión P-8A Poseidón recibido por Alemania Bundeswehr

La aeronave está equipada con sensores de última generación que, junto con su largo alcance ampliable mediante reabastecimiento en vuelo, le permiten participar eficazmente en operaciones de búsqueda y rescate. Su capacidad para cubrir vastas áreas oceánicas refuerza las misiones humanitarias y militares en condiciones difíciles.

En términos de especificaciones, el P-8A Poseidón tiene una envergadura de 37,64 metros, una altura de 12,83 metros y una longitud de 39,50 metros. Está impulsado por dos motores CFM-56-7BE con un empuje de 121,4 kN cada uno, alcanzando una velocidad máxima de 907 km/h y un techo operativo de 12.496 metros.

Con un peso máximo al despegue de 85.820 kilogramos, este avión puede permanecer más de cuatro horas en la estación operativa, recorriendo más de 2.225 km. Está preparado para portar hasta 129 sonoboyas tipo A, misiles Harpoon y torpedos MK-54, lo que lo convierte en una plataforma versátil para múltiples roles de defensa y seguridad marítima.

Los C-295 españoles

El Ejército del Aire y del Espacio también está en proceso de renovación de su flota de aeronaves de patrulla marítima y guerra antisubmarina, tras la baja de servicio del P-3 Orion, a finales de 2022. El modelo escogido por el Ministerio de Defensa ha sido el C-295 de la empresa Airbus, cuya construcción el gigante aeroespacial lleva a cabo en Sevilla.

A mediados de 2023, el Gobierno español contrató ocho de estos aviones por valor de 2.034 millones de euros, suma que incluye también a otros ocho aparatos del mismo modelo que, no obstante, se dedicarán a tareas de vigilancia marítima y búsqueda y rescate.

En abril de 2024, la española SAES firmó un acuerdo con Airbus Defence and Space para la adquisición e implementación de sistemas acústicos de sonoboyas en los aviones C295. Además, los aviones contarán con un detector de anomalías magnéticas, un radar de apertura sintética, un sistema de observación electroóptico e infrarrojo y un sistema de autoprotección contra misiles.