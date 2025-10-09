La Armada española y la estadounidense refuerzan sus lazos en el 250º aniversario de la 'US Navy' y los 'Marine Corps'

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro, participará en Filadelfia, entre el 10 y el 14 de octubre, en los actos conmemorativos internacionales que reúnen a más de 70 naciones aliadas, con motivo del 250º aniversario de la Marina de los Estados Unidos y el Cuerpo de Marines, bajo el lema “For Navy and Nation!”.

Con su presencia en Filadelfia, en representación de España, el AJEMA, "reafirmará los lazos históricos y la cooperación estratégica que unen a ambas instituciones".

“La participación de la Armada en estos actos simboliza el compromiso de España con sus aliados y con la seguridad marítima global”, destaca el AJEMA. “Nos unen dos siglos y medio de historia y una profunda amistad que fortalece la confianza y el respeto mutuo que sustentan la relación de cooperación actual entre la Armada y la Marina de los Estados Unidos”, añade.

La participación en estos actos en Estados Unidos impedirá al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada asistir a los actos institucionales del 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional.

El vínculo entre la Armada y la Marina de los Estados Unidos se remonta a los orígenes mismos de la nación norteamericana.

Durante la Guerra de Independencia, España desempeñó un papel decisivo en la lucha por la libertad de las Trece Colonias, con figuras como Bernardo de Gálvez, Luis de Córdoba, José Solano o David Ferragut.

“Una hermandad forjada a lo largo de la historia y que sigue viva hoy en día, como podemos ver en la Base Naval de Rota, base estratégica en los planes de defensa del Atlántico y del Mediterráneo”, concluye el AJEMA.

Influencia de EEUU

La Armada española ha reconocido públicamente la influencia de Estados Unidos en la configuración de su identidad moderna, forjada en la segunda mitad del siglo XX.

La incorporación de fragatas FFG y de la clase Baleares, los aviones AV-8, así como la adopción de la doctrina y procedimientos estadounidenses, fueron elementos clave para su desarrollo hasta convertirse en una fuerza naval capaz, decisiva y relevante en el panorama internacional.

Este vínculo histórico quedó patente a finales de septiembre, durante la Gala de Premios Armada 2025, presidida por la ministra de Defensa. En el acto, la institución otorgó un premio especial a la Marina de los Estados Unidos con motivo de su 250º aniversario.

El galardón fue recogido por el almirante Stuart B. Munsch, comandante de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en Europa y África, así como del Mando de Fuerzas Conjuntas en Nápoles.

Una muestra más de nuestro pasado reciente en común fue que la actual Armada modeló su identidad en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de EEUU. Las fragatas FFG, las fragatas clase Baleares, los AV8, la doctrina americana y sus procedimientos, y un sinfín de cosas que nos ayudaron a

crecer y a convertirnos en la Armada de nuestros días, capaz, decisiva y relevante.

Como parte de este reconocimiento, recientemente, a finales de septiembre en la Gala de Premios Armada 2025, un acto presidido por la Ministra de Defensa, la Armada entregó su premio especial a la US Navy por su 250 aniversario.

El premio fue recogido por el almirante americano Stuart B. Munsch, Comandante de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos en Europa y África, y Comandante del Mando de Fuerzas Conjuntas en Nápoles.

La presencia del AJEMA en Estados Unidos responde al compromiso de la Armada con la cooperación y la diplomacia de defensa, fortaleciendo la proyección exterior de España y su papel como aliado fiable en el ámbito marítimo global.