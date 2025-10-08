Kalashnikov entrega a Rusia una gran partida de fusiles AK-12K muy valorados por sus combatientes en Ucrania

El consorcio Kalashnikov, el mayor fabricante de armas ligeras de Rusia, acaba de entregar al Ejército ruso una partida grande de modernos fusiles compactos AK-12K (recortado), de calibre 5,45 milímetros, que serán utilizados por las fuerzas que combaten en Ucrania.

Según ha informado la compañía en su canal de Telegram "Kalashnikov envió al cliente los modernos fusiles compactos de 5,45 milímetros AK-12K. La partida grande fue entregada en su totalidad, los compromisos estatales se cumplieron antes de tiempo".



Igualmente, señaló que la versión compacta del AK-12K fue creada en 2024 a petición de las unidades de asalto y exploración de la Fuerza Aerotransportada rusa (RFAF), que luchan en el campo de batalla de Ucrania.

Cuenta con un silenciador y ocho cargadores y "cumple plenamente con las exigencias declaradas y destaca por su alta precisión y capacidad de agrupación, así como por su fiabilidad tanto en entornos urbanos como en trincheras y combates a corta distancia".

Además, "ya fue altamente valorado por los participantes en la guerra de Ucrania", subrayan. El fabricante Kaláshnikov mantiene un contacto directo con las fuerzas rusas, a las que envía los nuevos modelos para que los combatientes prueben y evalúen estos condiciones reales.

Las principales especificaciones técnicas del fusil de asalto Kalashnikov AK-12K son: calibre: 5,45 mm; peso sin cargador, correa portafusil ni accesorios: 3,4 kg; longitud del fusil sin silenciador: 810 mm (en posición de disparo); 570 mm (en posición de almacenamiento); longitud del cañón: 290 ± 20 mm.

El AK-12, que se fabrica en diferentes calibres, fue puesto en servicio en 2018 y perfeccionado en 2023, por lo que es considerado el fusil de asalto más moderno con el que cuenta Rusia.

Con un peso de 3,5 kilogramos -sin cargador, que puede tener hasta 60 cartuchos- el fusil tiene una cadencia de tiro de 700 disparos por minuto y un alcance efectivo de 440 metros.

Kalashnikov, sancionado

El consorcio Kaláshnikov, sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones a raíz de la guerra en Ucrania, es el principal productor de armas ligeras de Rusia.

La compañía, heredera de la histórica tradición armamentística soviética, fabrica fusiles y ametralladoras que equipan a las fuerzas armadas rusas y se exportan a diversos mercados internacionales, aunque sus operaciones se han visto limitadas por las restricciones comerciales impuestas.