El mayor portaviones nuclear del mundo visita España: así es el USS Gerald R. Ford de la Marina de Estados Unidos

El portaviones USS Gerald R. Ford a su llegada a Palma de Mallorca Cati Cladera EFE

El USS Gerald R. Ford, el portaviones más avanzado y poderoso del mundo, arribó el pasado viernes al puerto de Palma de Mallorca, donde permanecerá hasta este miércoles. Esta visita trasciende un simple desplazamiento logístico: forma parte de una estrategia militar estadounidense de presencia y disuasión en el Mediterráneo, en un momento de crecientes tensiones geopolíticas que sacuden especialmente el Mediterráneo Oriental.

El Gerald R. Ford representa la vanguardia tecnológica de los portaviones de la Marina estadounidense. Este coloso naval desplaza aproximadamente 100.000 toneladas a plena carga, con una eslora que oscila entre 333 y 337 metros. Su cubierta de vuelo alcanza los 78 metros de ancho, mientras que en la línea de flotación su manga se reduce a unos 41 metros.

La propulsión del gigante naval corre a cargo de dos reactores nucleares tipo A1B que alimentan cuatro ejes de hélice, otorgándole una autonomía prácticamente ilimitada en cuanto a combustible.

Puede superar los 30 nudos de velocidad, equivalentes a más de 55 kilómetros por hora, y alberga aproximadamente 4.500 personas, incluyendo tripulación del buque, personal del ala aérea embarcada y staff de apoyo.

Su capacidad aérea es impresionante: puede transportar más de 75 aeronaves, incluyendo cazas, aviones de alerta temprana y helicópteros, con capacidad para hasta 90 aparatos en ciertas configuraciones específicas.

El Gerald R. Ford incorpora avances tecnológicos que lo distinguen de generaciones anteriores. Su sistema EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) reemplaza las tradicionales catapultas de vapor con un sistema de lanzamiento electromagnético que permite lanzar más aeronaves diariamente con mayor eficiencia y menor desgaste estructural.

Complementa esta innovación el Advanced Arresting Gear (AAG), un sistema moderno de frenado para aeronaves al aterrizar. Su radar de doble banda incluye configuraciones AN/SPY-3 y AN/SPY-4, sistemas multifunción con capacidad de escaneo avanzado que refuerzan su capacidad de detección y seguimiento.

Los ascensores electromagnéticos de armamento representan otro salto cualitativo, ofreciendo mayor rapidez y seguridad en las operaciones de carga. Estas mejoras se traducen en una eficiencia operativa superior, con tiempos reducidos de reabastecimiento y reacción.

Aunque su función principal es la proyección aérea y marítima, el portaviones cuenta con sistemas defensivos robustos. Incluye lanzadores de misiles RIM-162 Evolved SeaSparrow (ESSM) para defensa antiaérea, sistemas RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM), y sistemas CIWS Phalanx para defensa de punto contra amenazas inmediatas.

El diseño prevé una vida útil superior a 50 años, con mejoras en automatización que reducen el personal necesario comparado con los portaviones clase Nimitz.

La presencia del Gerald R. Ford en Palma responde a objetivos geopolíticos interrelacionados. Su llegada funciona como mensaje político y militar de capacidad de despliegue rápido en áreas marítimas clave. En tiempos de tensiones regionales, conflictos en Oriente Medio y movimientos geopolíticos complejos, la visibilidad de un portaviones nuclear moderno opera como poderoso factor disuasorio.

Desde Palma, el Gerald R. Ford puede proyectarse hacia distintas zonas mediterráneas con rapidez excepcional, operando en misiones de vigilancia, alerta temprana, control marítimo y apoyo aéreo cuando sea requerido.