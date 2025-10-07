El Gobierno adjudicará este martes la actualización de los Vehículos de Combate Pizarro a GDELS-Santa Bárbara Sistemas

La actualización de los vehículos Pizarro del Ejército de Tierra es uno de los Programas Especiales de Modernización recogidos dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó el pasado abril.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes implicadas en el proyecto, este programa será adjudicado de forma directa a Santa Bárbara Sistemas, la filial europea de la compañía estadounidense General Dynamics.

La asignación prevista es de 60 millones de euros para este año 2025 con el fin de impulsar las labores industriales, aunque el monto total del programa ascenderá a varios cientos de millones, según las mismas fuentes, repartidos en diferentes anualidades.

Tal y como apuntó el Gobierno en el mencionado Plan Industrial, el objetivo es el "desarrollo de un vehículo de combate de cadenas que permita a las unidades de maniobra operar en cooperación con las formaciones de carros de combate". El pedido estará compuesto de 119 unidades.

En el Proyecto de Real Decreto en el que se incluye la actualización de los Pizarro se anuncia la "concesión directa de préstamos a empresas" para llevar a cabo los Programas Especiales de Modernización.

VAC en su presentación en FEINDEF

El formato de "concesión directa" también está incluido en otros Proyectos de Reales Decretos de material militar a los que ha podido tener acceso este periódico y que se llevan a cabo bajo el paraguas del Ministerio de Industria.

Plataforma ASCOD

El modelo elegido por el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Materiales (DGAM), tomará como base la plataforma ASCOD desarrollada por Santa Bárbara Sistemas, quien liderará el programa, y tendrá como socios tecnológicos a Indra y SAPA.

Según recoge el Ejército de Tierra en el último número de su revista, el Vehículo de Combate de Cadenas (VCC) y el Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC) compartirán plataforma.

Ambas plataformas podrían incluir sistemas de defensa activa contra municiones perforantes y drones, mientras que la principal diferencia es que el VCC contará además con una torre remota de 30 milímetros.

Vehículo ASCOD GDELS

El Gobierno se reúne en Consejo de Ministros este mismo martes y las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la renovación de los Pizarro será uno de los temas que se pondrán encima de la mesa.

Por su parte, el Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC) fue asignado a Tess Defence en septiembre del pasado año. El valor total del contrato fue de 2.000 millones de euros por 394 vehículos y acumula varios meses de retraso.

Una de las principales dudas con este programa de actualización de los Pizarros surgía por el posible liderazgo de Tess Defence, controlada en un 51% por Indra. Sin embargo, las mismas fuentes del sector insisten en que encabezará el programa Santa Bárbara Sistemas.

Santa Bárbara Sistemas ya fue la encargada de llevar a cabo las primeras fases del programa Pizarro. Las primeras unidades se pusieron en servicio hace algo más de dos décadas, mientras que las últimas han recalado en las unidades del Ejército de Tierra este mismo 2025, ya en formato Vehículo de Combate de Zapadores 'Castor'.

Asignación de programas

Dotado con más de 10.000 millones de euros —un añadido al presupuesto asignado al Ministerio de Defensa—, el objetivo del Gobierno con el Plan Industrial es alcanzar el 2% de gasto en defensa respecto al PIB.

Para ello, desarrollaron un total de 31 Programas Especiales de Modernización que, en los últimos tiempos, se han ido articulando a diferentes empresas.

Las adjudicaciones más recientes, de hace solo dos semanas, recalaron en Airbus Helicopters, que recibió la aprobación de una financiación de 2.120 millones de euros para poner en marcha el Plan Nacional de Helicópteros.

Asimismo, la rama Defence and Space de Airbus recibirá del Gobierno una financiación de 1.560 millones de euros para el impulso para el programa de los cazas de instrucción Hürjet y para la construcción de aeronaves C295.

Fuentes expertas en derecho administrativo han asegurado a EL ESPAÑOL que el Gobierno se ampara en la Ley General de Subvenciones a la hora de aplicar los préstamos previos para los programas de suministro de armamento.

Así como en el Tratado de Funcionamiento de la UE para justificar la adjudicación directa y evitar el sistema ordinario de concurrencia competitiva para las subvenciones.

Cuando se anunció el Plan Tecnológico Industrial de Seguridad y Defensa, con una ampliación de 10.471 millones de euros en la dotación al gasto de esa cartera, ya se contemplaba la adjudicación directa de contratos en virtud del artículo 346 del mencionado Tratado de la Unión Europea.

Esa norma permite saltarse los concursos y las licitaciones en la dotación de armamento para la defensa para proteger "los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra", según estas fuentes especializadas.