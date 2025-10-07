Defensa y Navantia firman el contrato para la construcción en Cádiz de dos nuevos BAM: 2.000 empleos hasta 2030

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez Rubén Somonte

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, han rubricado la orden de ejecución para el diseño y construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM), que reforzarán la capacidad operativa de la Armada.

Estos nuevos buques, denominados BAM 7 y BAM 8, se sumarán a los seis actualmente en servicio -Meteoro, Rayo, Relámpago, Tornado, Audaz y Furor- y tienen como objetivo mejorar la vigilancia, la seguridad y la presencia marítima en aguas nacionales e internacionales.

El contrato, valorado en 716 millones de euros, representa una inversión estratégica para el sector naval y tecnológico español. Se estima que su ejecución generará aproximadamente cuatro millones de horas de trabajo, lo que equivaldrá a una media anual de unos 2.000 empleos directos, indirectos e inducidos por la actividad económica asociada hasta el año 2030.

Está previsto que las labores de ingeniería comiencen de inmediato, con el inicio de la producción en el primer semestre de 2027. Los nuevos BAM contarán con una eslora de 90 metros y una manga de 14 metros.

Asimismo, estarán equipados con un sistema de propulsión combinado diésel-eléctrico con dos ejes, capaz de proporcionar una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía superior a las 7.700 millas náuticas. Su diseño permitirá alojar a una dotación de 50 tripulantes y dispondrán de 36 plazas adicionales para personal embarcado, como equipos de vuelo, seguridad o médicos.

En materia tecnológica, los BAM 7 y 8 incorporarán notables mejoras respecto a sus predecesores. Contarán con un sistema de combate SCOMBA de nueva generación, preparado para integrar vehículos no tripulados en operaciones tácticas, y un Sistema Integral de Control de Plataforma (SICP) modernizado.

Además, incluirán avanzados sistemas de ciberseguridad, comunicaciones y navegación, junto con mejoras en las áreas médicas y de habitabilidad, adaptadas a las necesidades actuales de las misiones de la Armada.

La construcción de estos buques supondrá un impulso decisivo para la industria naval española y, en particular, para el tejido industrial de la Bahía de Cádiz. Las instalaciones de Navantia en Puerto Real, dotadas de un alto nivel de automatización y tecnología avanzada, serán el principal escenario de este proyecto, que consolidará su posición como centro de excelencia en la fabricación de buques de alta tecnología.

El programa BAM 7 y 8 implicará a un amplio número de empresas colaboradoras a lo largo de una cadena de suministro innovadora y de alto valor añadido, consolidando el prestigio de la ingeniería naval española a nivel internacional.