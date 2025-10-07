El Consejo de Ministros aprueba una declaración institucional para la UME y la adquisición de munición

En el mismo Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde al Plan Veo por el que los menores recibirán ayudas para la compra de gafas, también ha habido espacio para la aprobación de contratos para defensa.

De esta forma, el Consejo Ministerial ha autorizado la celebración del acuerdo marco de suministro de munición de cartuchería 12,7 x 99 milímetros.

"Las unidades de las Fuerzas Armadas tienen en dotación armas que emplean munición de dicho calibre, con diferentes configuraciones, y que son empleadas en la realización de ejercicios tácticos en territorio nacional", explican.

Así como en las diferentes zonas de operaciones donde las Fuerzas Armadas tienen desplegados contingentes, "lo que conlleva un consumo continuo y recurrente cada año y una reposición constante".

"Por otra parte, es necesario contar con una reserva de munición para reponer anualmente los consumos, con el fin de mantener el stock y dotaciones, así como los niveles exigidos para su empleo en la propia Zona de Operaciones", señalan.

El valor estimado del acuerdo marco es de 119.782.587 euros y tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga de dos años.

Otro de los asuntos relacionados con Defensa que se han abordado en el Consejo de Ministros ha sido la declaración institucional con motivo del XX aniversario de constitución de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Con esta declaración se expresa el reconocimiento y gratitud a todos los hombres y mujeres que han formado parte de esta unidad a lo largo de su historia, así como a quienes hoy continúan engrandeciendo su legado".

"A lo largo de estos veinte años, su eficacia, compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y su esfuerzo incansable para mitigar los efectos de catástrofes y crisis de cualquier índole", apuntan.

"En sus más de 780 intervenciones, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de nuestro país, a la vez que han reforzado la confianza y el orgullo que la sociedad española deposita en sus Fuerzas Armadas".

"Por todo ello, el compromiso, la solidaridad, la humanidad, la eficacia y la dedicación de los hombres y mujeres de la UME para actuar en momentos de extrema dificultad, la convierten en una institución ejemplar en el servicio a los españoles".