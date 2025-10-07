Cazas Eurofighter, helicópteros Tigre, un A330 MRTT y una gran ausencia: los aviones que sobrevolarán Madrid este 12-O

Uno de los momentos que mayores expectativas despiertan de entre los que conforman el desfile por la Fiesta Nacional tiene lugar en las alturas. Allí se posarán, siempre que la climatología lo permita, las miradas de quienes asistan al madrileño Paseo del Prado para participar de las celebraciones del Día de la Hispanidad, cuando el grueso de las aeronaves de las Fuerzas Armadas surquen el cielo de la capital de España.

Tras tener que suspenderse la exhibición la pasada edición a causa de la lluvia, este año el desfile contará con algunas nuevas incorporaciones y una más que notoria ausencia. Así, entre los aviones que debutarán este año en el cielo de Madrid destaca el Airbus A300 MRTT, el tanquero recientemente incorporado por la -también nueva- Ala 45 del Ejército del Aire y del Espacio.

De igual modo, la Armada estrenará, por su parte, el helicóptero NH90 de la 14ª Escuadrilla de Aeronaves. Denominado Sable puertas abiertas de la fuerza naval, las dos primeras unidades de esta aeronave, también fabricada por Airbus, arribaron a la base de Rota este último verano.

Por otro lado, quienes busquen entre las nubes a los C-101 de la Patrulla Águila verán sus esfuerzos caer en saco roto. El icónico grupo acrobático español ya no participará de la Fiesta Nacional después de que, el pasado junio, el equipo se despidiera del público tras 40 años de exhibiciones aéreas.

En este sentido, la encargada de abrir y cerrar el desfile será la novedosa Formación Mirlo, compuesta por cinco aviones Pilatus PC-21, las nuevas aeronaves turbohélice en las que aprenden a volar los alumnos de la Academia General del Aire, con sede en San Javier (Murcia).

En total, serán 74 las aeronaves que sobrevuelen la capital española este domingo: 45 aviones y 29 helicópteros. El desfile estará constituido por 19 formaciones, lideradas por dos cazas F-18 Hornet, pertenecientes al Ala 12 de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La segunda formación estará integrada por seis aviones de combate Eurofighter, provenientes del Ala 11 (Sevilla) y del Ala 14 (Albacete). A estos les seguirán el mismo número de F-18, tanto de la ya mencionada Ala 12 como del Ala 15 (Zaragoza).

Dos F-18 del Ala 12 Ejército del Aire y del Espacio

A continuación, será el turno de la Aviación Embarcada. En concreto, serán cuatro los AV-8B Harrier II, las aeronaves que despegan y aterrizan sobre el portaeronaves Juan Carlos I de la Armada, los que compongan la cuarta formación del desfile. La participación de estos cazas en la Fiesta Nacional está asegurada al menos hasta 2032, tal como anunció el jefe de la fuerza naval.

Más tarde llegarán los aviones en los que se adiestran los futuros pilotos de combate de España: cuatro F-5M del Ala 23 de la base aérea de Talavera la Real (Badajoz). Previsiblemente, esta será una de las últimas veces que estas unidades se puedan ver en Madrid, dado que a partir de 2028 comenzarán a ser sustituidos por los Hürjet de origen turco.

Tras ellos le tocará al ya mencionado A330 MRTT. Esta aeronave exhibirá sus capacidades de reabastecer de combustible en pleno vuelo a otros aviones, por lo que desfilará con sus dos mangas desplegadas y con dos cazas -Eurofighter y F-18- volando justo detrás de ellas.

Inmediatamente después arribarán, primero, dos aviones de transporte A-400M del Ala 31, con base en Zaragoza; y, luego, cuatro aeronaves del Ala 45 y del CECAF: un A-310, dos Falcon 900 y un Cessna Citation.

El primer A330 MRTT junto a dos Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio Airbus D&S

La novena formación estará a cargo de los botijos del 43 Grupo. Tras un verano marcado -tristemente- por los incendios forestales, este domingo los asistentes al evento podrán hacer llegar sus aplausos de agradecimiento a los tres aviones apagafuegos que surcarán los cielos de Madrid.

Posteriormente, harán su entrada tres CN-235 de vigilancia y rescate marítimo, pertenecientes al Ala 48, Ala 49 y al Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER). Después, aparecerán dos C-295 del Ala 35, con base en Getafe (Madrid), y otro C-235 del GRUEMA.

Ala rotatoria

Tras esto será el momento de los helicópteros. Las aeronaves de ala rotatoria estarán lideradas por un Super Puma del Ala 48, unidad que, según ha trascendido en los últimos días, será sustituido próximamente por el modelo H175 de Airbus. La 12º formación de la exhibición la completan dos NH90 Lobo del 803 Escuadrón y dos S-76 del Ala 49.

La Patrulla Aspa es la encargada de cerrar la participación de los helicópteros del Ejército del Aire. Cinco de sus EC-120 Colibrí sobrevolarán el Paseo del Prado en representación del Ala 78 de la base de Armilla (Granada).

Un helicóptero NH90 Ejército del Aire Omicrono

Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) dirán presente con nueve aeronaves: dos Chinook del Batallón de Helicópteros de Combate V, un Tigre del Batallón de Helicópteros de Ataque I, dos Cougar del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV, un NH90 Sarro del Batallón de Helicópteros de Maniobra III, un H135 del Batallón de Helicópteros de Emergencias II y dos EC-135 de la ACAVIET.

Por su parte, la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada desplegarán dos Sikorsky SH-60 Seahawk y el ya mencionado NH-90 Sable. La Guardia Civil será responsable de aportar las unidades de la decimosexta formación del desfile: dos helicópteros Dauphin y un EC-135, todos del SAER.

A continuación, será el momento de los medios de acción del Estado, formación compuesta por tres H125 helicópteros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), un Dauphin del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y dos AW139 de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).

Finalmente, la Formación Mirlo cogerá el relevo a la Patrulla Águila y deberá poner el broche de oro a la Fiesta Nacional. Los PC-21 en los que se forman actualmente todos los cadetes de la AGA, entre ellos la princesa Leonor, cerrarán el despliegue aéreo dando paso al desfile terrestre.