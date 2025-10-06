El Mando Conjunto de Ciberespacio estrecha lazos con la Fuerza de Operaciones de Ciberdefensa de Portugal

El Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) ha recibido y asesorado a la Força de Operaçoes de Ciberdefesa de Portugal en un encuentro que "ha servido para estrechar lazos y compartir conocimientos y procedimientos" en el campo de la ciberdefensa.

Según recoge el Estado Mayor de la Defensa, los militares portugueses han realizado una visita a las distintas unidades del Mando Conjunto del Ciberespacio español, que tiene su centro de operaciones en la Base de Retamares (Madrid).

De este modo, el personal visitante ha conocido la organización y las competencias internas del MCCE. "Además, se han realizado reuniones con el objetivo de alinear fuerzas y compartir ideas en torno al funcionamiento y organización que se lleva a cabo".

"En este sentido, se ha trasladado al Mando portugués el apoyo en el desarrollo técnico de explotación de sus capacidades", aseguran desde el EMAD. Con aproximación desde las distintas áreas de especialización, pasando por recursos humanos y tecnológicos, equipamiento especial, interoperabilidad y seguridad, programas de entrenamiento o asesoramiento.

La delegación portuguesa estaba integrada por el contralmirante Alexandre Joaquim Gamurça Serrano, comandante del Mando de Ciberdefensa portugués, que estuvo acompañado por el comandante Fernando Miguel Borges Costa da Silva, jefe de la Fuerza de Operaciones de Ciberdefensa.

Asimismo, el MCCE ha participado en el evento internacional Beyond Security, celebrado en Barcelona este lunes, donde ha profundizado en la labor que lleva a cabo en materia de ciberdefensa.

El Mando ha estado presente en la mesa redonda denominada Soberanía y Seguridad, donde ha destacado la importancia del Estado para poder luchar contra la delincuencia.

Además, el Capitán de Fragata Enrique Pérez de Tena, ha puesto en valor la necesidad de continuar concienciando a la sociedad de los riesgos que existen en la red ya que, aunque las jóvenes generaciones son nativas digitales, deben ser conscientes de los peligros y amenazas que hay en Internet".

En esta mesa redonda, moderada por Carles Flamerich, CEO de Apolo Cybersecurity, también participaron un representante de los Mossos d’Esquadra y otro de la Guardia Civil.