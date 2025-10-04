Robles felicita a la UME por sus 20 años de "generosidad" en un mundo "de ruidos" y "de guerras"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un acto de conmemoración este sábado del XX Aniversario de la Unidad Militar Emergencias (UME) en la Base Aérea de Torrejón (Madrid). Sergio Pérez EFE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado este sábado a la Unidad Militar Emergencias (UME) por sus 20 años de historia, marcados por su "generosidad" en un mundo "de ruidos" y de guerras, en el que "hay mucha gente que sufre".



Durante un acto de conmemoración del XX aniversario de la unidad en la Base Aérea de Torrejón (Madrid), Robles ha reconocido haberse emocionado, al borde de las lágrimas, cuando ha impuesto las primeras condecoraciones a los militares. “Que las generaciones venideras sepan que servir a España como lo hace la UME es un orgullo”.

Ha puesto en valor su humildad, entrega y trabajo al poner en riesgo sus vidas para proteger a los ciudadanos y ha dicho haber aprendido mucho de ellos durante estos años, en especial por cómo "las mayores heroicidades" las hacen "sin decir nada", siendo fieles a su lema "Para servir."



La ministra ha repasado algunos de los momentos más importantes de la trayectoria de la UME, como la pandemia, cuando algunos efectivos le contaron que tenían dentro el olor de las personas fallecidas pero no abandonaron a ninguna víctima; la erupción del volcán de La Palma o las grandes nevadas tras el paso de la borrasca Filomena, en la que estuvieron "pico y pala" ayudando a los ciudadanos.



Ha mencionado los múltiples incendios en los que ha intervenido todos estos años, a cuyos heridos ha dicho llevarlos "en el corazón" cada día, y la dana que arrasó Valencia hace casi un año, donde, ha recalcado, estuvieron "desde el primer momento, desde el minuto uno".



Por su parte, el teniente general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha felicitado a la unidad, por "sublimar" el juramento que todo militar hace ante la bandera de España: Estar dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre, "ya sea en el combate, empuñando un fusil, o frente a otro enemigo, las catástrofes"



El teniente general ha destacado, entre todas emergencias, la dana en Valencia porque, ha asegurado, el "dolor vivido", el "trabajo realizado" y "las miradas de agradecimiento, de confianza y de esperanza" recibidos han dejado "una huella imborrable" en cada uno de los efectivos.

El teniente general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, durante su intervención en el acto de conmemoración este sábado del XX Aniversario de la Unidad Militar Emergencias (UME) en la Base Aérea de Torrejón. Sergio Pérez EFE

26 misiones en el extranjero

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una fuerza de intervención rápida especializada en emergencias derivadas de incendios forestales, inundaciones, nevadas, terremotos y otros riesgos como el químico, nuclear, radiológico y biológico.

Está formada por 3.500 efectivos y, desde su creación el 7 de octubre de 2005, ha intervenido en más de 781 misiones, de las cuales 559 han sido incendios forestales, 45 nevadas y 77 rescates e inundaciones.

El pasado mes de abril, debido al apagón eléctrico que afectó a toda la Península, se declaró por primera vez la emergencia de interés nacional en ocho comunidades autónomas y en cada una se estableció en un Puesto de Mando Operativo Integrado bajo dependencia directa del Cuartel General de la UME.

La unidad ha participado en 26 misiones en el extranjero y en septiembre de 2024 desplegó por primera vez un puesto de mando táctico en otro país con motivo de los graves incendios ocurridos en Portugal, en cuyo combate participó con un contingente con 364 militares y 116 vehículos.

Clave en las emergencias

Creada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en julio de 2011, el Consejo de Ministros aprobó un protocolo que estableció las causas y mecanismos de intervención de la UME ante situaciones de emergencia.

Este documento especifica las situaciones en las que la UME puede ser activada: desastres naturales, incendios forestales, riesgos tecnológicos como emergencias químicas, nucleares, biológicas y radiológicas, así como atentados terroristas.

Además, puede ser activada en emergencias internacionales, como parte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y el Grupo Internacional de Asesoramiento en Búsqueda y Rescate (INSARAG) de Naciones Unidas.