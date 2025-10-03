El Supremo de Países Bajos pide evaluar los riesgos para la población de Gaza antes de exportar piezas del F-35 a Israel

El Tribunal Supremo de Países Bajos ha pedido este viernes al Gobierno del país que revalúe su sistema de exportación de piezas del avión de combate F-35 a Israel bajo el criterio de que podría representar una grave violación del Derecho Humanitario Internacional.

El fallo revoca así la sentencia dictada en febrero de 2024 por el Tribunal de Apelación de la ciudad neerlandesa de La Haya, que había ordenado suspender de inmediato la exportación y el tránsito de piezas de F-35 a Israel al considerar que existía un “riesgo claro” de que esos aviones fueran utilizados para cometer violaciones graves del derecho humanitario en Gaza.

La máxima instancia judicial de Países Bajos no entra a determinar si se debe o no prohibir el suministro de esas piezas a Israel, y solo deroga la citada orden judicial por considerar que la Corte de Apelación se extralimitó en sus competencias.

Ahora, el Supremo ordena al Ministerio de Comercio Exterior neerlandés que haga una evaluación en un plazo de seis semanas de esa licencia de exportación, aplicando el criterio de que si "existe un riesgo claro" de que los bienes exportados se utilicen para cometer violaciones graves, entonces el Gobierno no podrá seguir permitiendo la continuación de esa licencia.

En su decisión, publicada en su página web, el Supremo recuerda que "no se concederá en ningún caso una licencia de exportación de material militar" si ésta se "desvía de las obligaciones internacionales, en este caso la "posición común de la UE, para "evitar que civiles sean víctimas del uso de armas en violación del Derecho Internacional Humanitario".

La sentencia no implica automáticamente que se reanuden los envíos a Israel y se deberá esperar al resultado de esa revaluación. Cualquier reevaluación que presente el Ministerio de Comercio Exterior, Cooperación y Desarrollo, "deberá adherirse a estos criterios obligatorios".

La licencia permanente para la exportación de piezas del caza F-35 fue otorgada en 2016. Tras el ataque de Hamás a Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, y la posterior ofensiva israelí en Gaza, el Gobierno neerlandés revisó la autorización, pero decidió mantenerla sin modificaciones, decisión que llevó a organizaciones como Oxfam Novib a impugnarla en los tribunales.

Política exterior

El Ejecutivo defendió que el caso no se limitaba a un aspecto administrativo, e insistió en que la política exterior y la exportación de armamento son competencia del poder político y no del judicial.

Con este argumento, el Gobierno llevó el proceso ante el Tribunal Supremo para apelar la sentencia dictada en febrero de 2024, cuando el Tribunal de Apelaciones de La Haya prohibió la exportación de las piezas, un mecanismo que llevaba en vigor desde 2016.

El debate en torno al permiso de exportación tiene como telón de fondo el papel estratégico de los Países Bajos en la cadena logística de este programa militar, ya que en la base aérea de la provincia de Brabante se ubica el almacén europeo regional de los F-35. Un centro clave que funciona como eje de distribución de piezas de repuesto hacia toda Europa y que está bajo gestión estadounidense.