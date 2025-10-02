El JEME destaca la colaboración entre el Ejército, la industria y el mundo académico en la "modernización de la defensa"

El general de Ejército Amador Enseñat y Berea, jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), ha clausurado hoy la VIII edición del Foro 2E+I, celebrado en Toledo, bajo el lema “Nuevo enfoque de la maniobra" subrayando la relevancia de la interacción entre las Fuerzas Armadas, la industria nacional y el ámbito investigador para avanzar en la modernización de la defensa española.

En esta edición, "hemos querido implicar a la Fuerza del Ejército, a los auténticos usuarios de los productos que aquí se han presentado", señaló Enseñat. En este sentido, recordó la presencia de los jefes de la Fuerza Terrestre, del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y del Mando de Canarias, los tres mandos que constituyen la fuerza operativa del Ejército.

El JEME destacó también "la gran cantidad de empresas de defensa que han participado y la alta calidad de los productos presentados", además de la incorporación de universidades y centros de investigación al proyecto.

Durante los dos días que ha durado el encuentro, se analizaron "los nuevos desafíos para un marco operativo renovado", con especial referencia a la guerra en Ucrania.

También se debatió sobre las tecnologías duales y la evolución de la inteligencia artificial, así como las principales tendencias en el ámbito militar: la "robotización en el campo de batalla", el "combate antidrón" y la "superioridad de fuegos", poniendo el foco en el desarrollo de municiones merodeadoras.

Para Enseñat, España se encuentra ante "una oportunidad histórica" para transformar rápidamente estas innovaciones en capacidades reales. "Nos corresponde a todos nosotros hacer que el dinero que los españoles ponen a nuestra disposición cumpla sus objetivos", señaló.

Eso implica, en primer lugar, garantizar que el Ejército de Tierra disponga de las capacidades necesarias para el cumplimiento de sus misiones.

El jefe de Estado Mayor recordó que la sociedad demanda que "ese gasto sea una inversión para fortalecer la base industrial de defensa, la base tecnológica que nos proporcione autonomía estratégica, la creación de puestos de trabajo y la cohesión territorial". Y añadió que es esencial que las empresas españolas contribuyan tanto al desarrollo de la base tecnológica de la Unión Europea como a la de la OTAN.

En su discurso, insistió en que "solo a través de la colaboración" entre todas las partes se podrán obtener productos competitivos. Y definió las prioridades del Ejército: primero, asegurar el sostenimiento de los equipos actuales; segundo, modernizar las capacidades existentes; y tercero, adquirir nuevas capacidades.

Estas últimas, precisó, servirán tanto para recuperar las que se han perdido "por la insuficiente inversión de los últimos años" como para aprovechar las oportunidades que brinda la revolución tecnológica.

El JEME recalcó que esa modernización no podrá alcanzarse sin contar con el recurso más importante: el personal de las Fuerzas Armadas, en cantidad y calidad adecuadas para afrontar las misiones encomendadas.