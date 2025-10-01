Rasmussen: "España debe romper su tabú de la defensa. El tiempo de la vacilación ha terminado"

"España debe romper su tabú de la defensa. El tiempo de la vacilación ha terminado", "Miren más allá de sus fronteras... y observen un mercado de defensa nórdico de muy rápido crecimiento". Así de contundente se mostró Anders Fogh Rasmussen, exsecretario general de la OTAN, ante los inversores y líderes de la industria española de defensa en el Hyperion Investor Day en Madrid, que inauguró junto al anterior líder del PP, Pablo Casado, actual presidente del PP.

Rasmussen señaló que a pesar del progreso económico de España, su inversión en defensa es "peligrosamente baja y no se corresponde con su papel en la OTAN y la UE". Y en este sentido, subrayó que "el gasto en defensa no debe verse como una carga, sino como una inversión que fortalece la economía, crea empleos y protege la soberanía y los valores nacionales".

El exsecretario general de la OTAN, recordó que "Con Rusia, una potencia nuclear, violando el espacio aéreo europeo y librando una guerra de años contra Ucrania, la subinversión de España en defensa es un grave error", sentenció el ex primer ministro de Dinamarca.

Su discurso se centró en tres áreas críticas: la insuficiente inversión de España en defensa, el precario estado de la seguridad europea en un mundo de rivalidades entre grandes potencias, y el papel proactivo que los inversores y las empresas españolas deben asumir para fortalecer tanto la seguridad nacional como la europea.

El mensaje central fue una llamada urgente a la acción para que España y Europa asuman una mayor responsabilidad en su propia defensa.

"Durante demasiado tiempo, hemos basado los generosos sistemas de bienestar europeos en un modelo obsoleto, que consiste en una combinación de energía barata de Rusia, bienes baratos de China y seguridad barata de Estados Unidos. Este modelo ya no funciona".

El papel de los inversores y la industria

En su discurso de inauguración, Rasmussen instó a los inversores y al gobierno español a invertir en el sector de defensa de Ucrania, y hacerlo "directamente". Algo que a su entender es "una oportunidad para acceder a tecnologías probadas en batalla, satisfacer una fuerte demanda y apoyar a una democracia en primera línea".

Igualmente, animó a las empresas españolas a mirar más allá de sus fronteras para crecer y convertirse en "campeones de la defensa".

Señaló el mercado de defensa del norte de Europa (Alemania, Polonia, los países bálticos y nórdicos) como una gran oportunidad, con una inversión estimada de 300 a 500 mil millones de euros hasta 2027 y una apertura a empresas extranjeras competitivas.